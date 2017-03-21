Медведев утвердил индексацию пенсий на 1,5% с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление об индексации социальных пенсий на 1,5% с 1 апреля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В конце февраля Минтруд предложил проиндексировать пенсии на 1,5% в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за 2016 год. По данным ведомства, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 млн человек, из которых около 3,1 млн - получатели социальных пенсий.

При этом министр труда и соцзащиты Максим Топилин на прошлой неделе предположил, что страховые пенсии будут проиндексированы на 0,4%. Предыдущая индексация состоялась в феврале - тогда пенсии неработающих пенсионеров выросли на 5,4% в соответствии с фактическим уровнем инфляции.

Осенью 2016 года была представлена новая концепция пенсионной реформы. Вместо пенсионных накоплений предлагается создать индивидуальный пенсионный капитал, который работник должен пополнять из своей зарплаты, а накопления хотят сделать частной собственностью.