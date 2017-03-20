Forbes назвал богатейших людей мира

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых людей мира. Первое место в нем 18-й раз за последние 23 года занял основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 86 млрд долларов.

Также в пятерку лидеров вошли Уоррен Баффетт (Berkshire Hathaway, 75,6 млрд долларов), Джефф Безос (Amazon.com, 72,8 млрд долларов), Амансио Ортега (Zara, 71,3 млрд долларов) и Марк Цукерберг (Facebook, 56 млрд долларов).

Богатейшим россиянином второй год подряд стал совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, его состояние оценивается в 18,4 млрд долларов. В глобальном списке бизнесмен занял 46-е место.

Вслед за Михельсоном в рейтинге самых богатых представителей России расположился председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 17,5 млрд долларов. Тройку богатейших россиян замкнул совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, его капитал оценивается в 16,1 млрд.