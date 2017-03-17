Известия: Властям предлагают софинансировать накопительную пенсию

Властям предлагают софинансировать накопительную пенсию: на 6% отчисленных с зарплаты денег на будущую пенсию из бюджета могло бы начисляться еще 2-3%. С такой инициативой выступили в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАФП), пишут «Известия».

Более того, два источника издания в финансово-экономическом блоке правительства сообщили, что знакомы с инициативой и считают, что ее реализация будет зависеть от бюджетных возможностей. По оценкам чиновников и участников рынка, речь идет о нескольких десятках миллиардов рублей.

«Если мне скажут: если ты внесешь 6%, то я тебе половину твоих рублей добавлю из государственных денег, из бюджета, то это может убедить принять участие в программе», - рассказал президент НАПФ Константин Угрюмов.

По его оценке, бюджету это обойдется в «десятки миллиардов рублей», поскольку обычно интерес людей на первых порах к любым новшествам сдержанный. «Должно пройти минимум два-три года, чтобы люди поняли и поверили, что государство на их 6% будет добавлять свои 3%. Думаю, люди с удовольствием это воспримут. Более того, это будет расплатой за изъятие предыдущих денег», - убежден Угрюмов.

В России уже был опыт использования софинансирования накопительной пенсии. Вступить в программу софинансирования можно было до 2015 года, и тогда государство удваивало дополнительные взносы граждан в накопительную пенсию. Участниками программы тогда стали около 16 млн россиян. За период 2009–2015 общая сумма взносов граждан составила 46 млрд рублей.