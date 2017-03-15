ЖК "Силы природы" в Мурино достроят выходцы из банка "Таврический"

ЖК "Силы природы" в Мурино, принадлежащий компании "О2 Девелопмент", достроят выходцы из банка "Таврический" на деньги "Абсолют Банка". Инвестор - компания "РР–Сити" - готов вложить около 0,5 млрд рублей в достройку первой и второй очередей проекта, а также застроить третью, четвертую и пятую очереди за восемь млрд рублей.

Переговоры ведет компания "РР–Сити". "Деловой Петербург" со ссылкой на гендиректора "РР–Сити" Михаила Ройзмана сообщает, что пока официальных документов по итогам переговоров нет. "Мы ведем переговоры с несколькими банками, когда достигнем соглашения, сообщим об этом. Мы близки к финальным договоренностям с "О2 Девелопмент", - цитирует издание руководителя проекта по достройке в "РР–Сити" Александра Леонова.

Пресс-секретарь "О2 Девелопмент" Ирина Ледачкова подтвердила "Санкт-Петербург.ру", что компания находится в стадии активных переговоров с "РР–Сити". "Каждая сторона делает все, чтобы сделка была заключена как можно скорее. У нас сложились прочные партнерские отношения с компанией "РР-Сити", которая в настоящее время завершает аудит всех необходимых документов. Процесс находится под контролем правительства. Каких-то контрольных дат называть не буду", — сообщила она.

В "Абсолют Банке" также сообщили, что окончательное решение по этому объекту еще не принято, рассматриваются различные варианты. "ДП" со ссылкой на источник сообщает, что банк проинвестирует строительство третьей, четвертой и пятой очередей, но правительство Ленобласти требует, чтобы инвестор достроил также первую и вторую очереди, поэтому "Абсолют Банк" и "РР–Сити" должны заключить инвестдоговор.

Несмотря на отсутствие каких-либо документов, обладающих правовой силой, "РР–Сити" уже предложило "Петербургской недвижимости" продавать квартиры в ЖК "Силы природы". Это подтвердили в агентстве недвижимости, контракт пока не заключен. В целом, для завершения строительства проблемного ЖК, в котором около 2,5 тыс. пайщиков и дольщиков, необходимо 500 млн рублей.

"РР–Сити" принадлежит бывшему члену совета директоров Балтинвестбанка и владельцу "Лесного терминала Фактор" Рамису Дебердееву, экс–топ–менеджеру "Ленэнерго", экс–миноритарию банка "Таврический" и экс–совладельцу "ИСК Сфера" Александру Ранкову, экс–заместителю гендиректора ООО "ИСК "СФЕРА" Михаилу Ройзману. Среди акционеров "РР–Сити" - Сергей Пупко, совладелец юридической компании "Прайм Эдвайс". Доля в "РР–Сити" есть у Владимира Даниленко, экс–совладельца Выборгского судостроительного завода.

"РР–Сити" занимается строительством по госзаказу, выступает подрядчиком в жилищном строительстве. Недавно компания выиграла аукцион на завершение строительства корпуса больницы в Колпино за 820 млн рублей, выступала подрядчиком на объектах "ЭнСиСи Строительство", ФГУП "Российский научный центр "Прикладная химия комплекс", а также аффилированных "ИСК Сфера", ООО "Коннолахтинский, 55" и других.

Как сообщила "Сант-Петербург.ру" Ледачкова, дома первой очереди комплекса на сегодняшний момент находятся в высокой стадии готовности. "Мы делаем все возможное, чтобы вернуться к первоначальному проекту квартальной застройки, включая объекты социальной инфраструктуры", — сообщила пресс-секретарь компании.

Сдача первой очереди ЖК "Силы природы" должна была состояться в июле 2016 года (продано около 90% жилья), второй - в конце 2017 года (продано около 40% квартир). Разрешение на строительство еще трех очередей проекта было отозвано. Договор аренды на оставшиеся 18 га был расторгнут, и они остались у "Балтинвестбанка", у которого в конце 2015 года начались проблемы, санатором банка стал "Абсолют Банк".

Банк "Таврический" прекратил обслуживать клиентов в декабре 2014 года. Центробанк три с половиной месяца решал, как спасать кредитную организацию, поскольку в ней оказались депозиты "Ленэнерго" (16,5 млрд рублей) и "МРСК Северо-Запада" (три млрд рублей). В результате ЦБ решил не отзывать у него лицензию, а оказать ему финансовую помощь в размере 28 млрд рублей. Распределителем этих денег выбран банк МФК Михаила Прохорова, который впоследствии присоединит к себе "Таврический".

В июне 2015 года после обысков ФСБ в офисах "Ленэнерго" и банка "Таврический", экс-директор по финансам энергетической компании Денис Слепов получил обвинение в злоупотреблении полномочиями, а бывший гендиректор Андрей Сорочинский написал явку с повинной. С задержанием Сомова и Гаркуши под следствием оказалась вся цепочка менеджеров.

ЖК "Силы природы" - не единственный проблемный объект компании "О2 Девелопмент". Строительство ЖК "Моя стихия" в Парголово должно было завершиться в 2016 году, однако на сегодняшний день ни один из трех корпусов по 26 этажей каждый не достроен.

Изначально инвестором строительства комплекса "Моя стихия" являлся ЖСК "Парнас". При этом застройщиком до октября 2015 являлось ООО "Невский проект". В октябре 2015-го права собственности на земельный участок перешли к ООО "П1" (принадлежит "О2"), компания получила разрешение на строительство. Права и обязанности по инвестиционному договору также перешли к "П1".

Летом 2015 года вступил в действие закон, который однозначно запретил кооперативам принимать деньги населения, если они не являются застройщиками, поэтому с июля 2015 года деньги граждан привлекаются застройщиком по договорам долевого участия в соответствии с 214 ФЗ.

Пайщикам "Парнаса" предоставили возможность выйти из кооператива и заключить договор участия в долевом строительстве с ООО "П1". Согласно договору, уже уплаченные "Парнасу" деньги засчитываются в счет оплаты договора долевого участия на основании трехстороннего акта взаимозачета между кооперативом, "П1" и пайщиком (дольщиком) с момента регистрации ДДУ. Если будущий владелец квартиры остается членом ЖСК "Парнас", он может потребовать возврат паевого взноса непосредственно с кооператива.

Тем не менее, ряд жильцов предложенный застройщиком договор не устроил - по их мнению, такая редакция ДДУ грозит остаться без денег и без жилья. Они не видят выхода из ситуации и в сохранении статуса пайщика. Последние полгода компания улаживает ситуацию, доказывая жильцам, что процедура перехода пайщиков на ДДУ польностью прозрачна.