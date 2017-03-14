Голодец назвала бедность россиян уникальной

Вице-премьер правительства Ольга Голодец назвала уникальным явление, когда россияне остаются бедными при наличии работы. Речь об этом она произнесла на Социальном форуме в рамках недели российского бизнеса 2017 года.

"Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, - это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные", - цитирует ТАСС Голодец.

По ее словам, в РФ "нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7500 рублей (минимальный размер оплаты труды - прим. ред.)". "Даже если человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться несколько на другом уровне. Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимальной размера оплаты труда", - считает вице-премьер.

"В прошлом году мы закончили год со средней заработной платой 36 тыс. 703 рубля, это средняя цифра по экономике. Но я обращаю внимание, что на уровне МРОТ работают 4 млн 900 тыс. человек. О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получается такие деньги", - отметила Голодец, добавив, что планируется проводить совместные мероприятия вместе с бизнесом, чтобы обратить внимания на предприятия с низкой зарплатой.