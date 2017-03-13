ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков - "Торгового городского банка" (ТГБ) и "Экономического союза". Организации нарушали требования законодательства и внутренних нормативных актов регулятора. В обоих случаях существовала реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.

"АО Банк "ТГБ" проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков выявила наличие в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, кредитная организация допускала случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами", - говорится в сообщении регулятора.

Аналогичные претензии возникли к банку "Экономический союз". Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. По данным ЦБ, ТГБ занимал 231-е место в банковской системе страны, а "Экономический союз" располагался на 367-й строчке рейтинга.