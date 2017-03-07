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Счетная палата назвала число тунеядцев в России

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© Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

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Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что «никто не знает, что с ними делать».

Счетная палата назвала число тунеядцев в России. По ее данным, около 15 млн россиян официально не трудоустроены и не платят налоги. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Счетной палаты Татьяну Голикову.

«У нас до сих пор непонятное количество населения - 14,4 млн человек, мы оценивали для себя, непонятно, чем занимаются. Мы всех неработающих попытались разделить на группы: дети, пенсионеры и так далее. Остаток - 14,4 млн человек, и никто не знает, что с ним делать», - заявила Голикова.

В Минтруде с этой оценкой согласны, по расчетам на 2015 год до 15 млн человек могут быть отнесены к теневому сектору экономики. Причем в большинстве случаев это не криминальная деятельность, а обычные торговля, строительство, небольшие производства и сектор услуг, где владельцы решили не платить налоги и не делать отчисления в Пенсионный фонд (ПФ). При этом страна исправно оплачивает их социальное обеспечение.

В данный момент правительство разрабатывает различные меры по выводу россиян из «тени». Например, в рамках налоговой реформы обсуждается идея снижения страховых взносов во внебюджетные фонды с 30 до 21%. В этом случае предлагается повысить с 18 до 21% НДС.

По оценкам Росстата, скрытая оплата труда и смешанные доходы составляют порядка десяти трлн рублей в год. Минфин же оценивал потери консолидированных бюджетов от теневой занятости в пять трлн рублей.

Одним из путей решения этой проблемы могло бы стать введение «налога на тунеядство». По замыслу его авторов, каждый формально неработающий должен делать ежемесячные или ежегодные отчисления за пользование социальной инфраструктурой государства. Идею обсуждали в правительстве во второй половине 2016 года, однако сейчас приняли решение от нее отказаться.

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