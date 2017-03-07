Россия внесла в регулярный бюджет ООН почти 78 млн долларов

Россия внесла в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций почти 78 млн долларов. Взнос составил 2,5% в бюджете организации. Об этом сообщает информагентство Nation News.

Размер взносов в бюджет ООН устанавливается по среднему показателю ВВП страны за десятилетний период. Учитывается доход на душу населения и внешняя задолженность. Сейчас самым крупным спонсором в бюджет ООН являются США. Они покрывают 22% расходов организации.

Взносы в ООН вносят более 50 государств. Меньше всех заплатили Джибути, Маршалловы и Соломоновы острова, они внесли по 25 тыс. долларов каждая.

При этом Китай в текущем году перечислил организации почти 200 млн долларов - в этом году китайская экономика стала лидером по объему активов.