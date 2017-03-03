ЦБ отозвал лицензии сразу у четырех банков

ЦБ объявил об отзыве лицензии сразу у четырех банков - "Татфондбанка", "Анкор банка" и "ИнтехБанка", также регулятор принял решение о добровольном аннулировании лицензии московского "Межрегионального почтового банка".

"Татфондбанк" занимал 42-е место в России по размеру активов, однако кредитная организация полностью утратила капитал из-за ненадлежащей оценки кредитных рисков.

Одновременно лицензия была отозвана у другого банка из Татарстана, связанного с "Татфондбанком", - "Интехбанка". Кредитная организация также полностью утратила собственный капитал. Интехбанк занимал 138-е место в России по размеру капиталов.

Кроме того, сегодня, 3 марта, ЦБ принял решение об отзыве лицензии у казанского "Анкор банка" из-за утраты капитала. "Анкор банк", основным владельцем которого является основатель кондитерской фабрики "А. Коркунов" Андрей Коркунов, занимал 233-е место в России.

ЦБ также удовлетворил просьбу "Межрегионального почтового банка" об аннулировании лицензии на банковскую деятельность. Эта кредитная организация занимала 475-е место в банковской системе России.