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Минтруд хочет продлить программу маткапитала до 2023 года

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© Фото: /2017god.org

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Нынешняя программа заканчивает действие в 2018 году.

Глава Минтруда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала, которая заканчивает действие в 2018 году, еще на пять лет, по 2023 год. Об этом сообщает ТАСС.

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"Мы будем предлагать это сделать на пять лет. Мы с такими предложениям заходили уже в правительство. Просто дадим ряд поручений. Дальше работаем, прорабатывается это все", - сказал Топилин.

Программа материнского капитала - единовременной денежной выплаты при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка - действует в России с 2007 года. Использовать материнский капитал можно на строго определенные цели, например, на улучшение жилищных условий, обучение ребенка и пенсионное обеспечение матери.

Действие программы несколько раз продлевалось, последний раз - до 2018 года включительно. Размер материнского капитала с 2015 года составляет 453 тыс. 26 рублей. В 2016 и 2017 годах от его индексации было решено отказаться.

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