Петростат: Жители Петербурга стали меньше есть

В январе 2017 года жители Петербурга стали меньше есть - продажи продуктов питания упали на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на Петростат.

При этом расходы на непродовольственные товары выросли на 11% до 64,3 млрд рублей. За весь 2016 год показатели потребления упали на 1,5%, однако в плюс ретейлеры смогли выйти в апреле, мае, июле, сентябре и ноябре прошлого года.

Также, по данным Петростата, объем платных услуг, оказанных населению Петербурга увеличился на 2,1%. Заметнее всего горожане экономили на ритуальных услугах: расходы на них сократились на 6,2%.

Также снизились траты на бани, душевые и сауны (на 2,5%), ремонт обуви (на 4,1%) и починку одежды (3,6%). Зато расходы выросли на услуги парикмахерских (на 0,4%), ремонт транспортных средств (на 2,2%).