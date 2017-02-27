Голодец: Почти 5 млн россиян получают зарплату на уровне МРОТ

Вице-премьер правительства Ольга Голодец рассказала, что почти 5 млн россиян получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже прожиточного минимума», - цитирует РИА «Новости» Голодец, которая выступила на инвестиционном форуме в Сочи.

По ее словам, доведение уровня зарплат в стране до конкурентоспособного пойдет на пользу как людям, так и экономике в целом. Вице-премьер добавила, что сейчас в стране насчитывается около миллиона вакансий, и этот показатель ни разу не сокращался с 2012 года.

«Сегодня основным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику, и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение. К этому стимулирует, к этому подталкивает абсолютно дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации наших работников», - цитирует ТАСС Голодец.

По словам Голодец, высвобождение рабочей силы, которое происходит сегодня, «поможет перейти к производительным высокооплачиваемым рабочим местам». «Проблема заключается в отсутствии мотивации у бизнеса и у экономики в долгосрочных вложениях и в долгосрочных инвестициях», - цитирует РИА «Новости» Голодец.

Она отметила, что экономика нуждается не только в деньгах из фонда поддержки - их недостаточно. «Если экономика не будет перезапущена, если не будут перезапущены основные процессы, которые влияют на изменение технологий, то ничего не будет, сегодня предприятию выгоднее отнести свою прибыль и положить на депозит в банках», - сказала вице-премьер.

«Сегодня нарушены основные экономические принципы работы экономики, которые нужно немедленно восстановить, и мы ждем этого восстановления и в программе на 2018 год, и в программе «20-25», мы готовы отвечать любому вызову экономики», - добавила Голодец.

Она подчеркнула, что у предприятий должна быть долгосрочная перспектива, и, по ее мнению, на сегодняшний день очень мало предприятий, способных планировать на будущее. «Сегодня нам нужно серьезно вернуться к экономическим приоритетам в нашей стране. К системе возникающих институтов сопровождения, институтов развития - я уверена, потому что они всегда появляются как отклик на меняющуюся экономику в стране», - резюмировала Ольга Голодец.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) используется в России для расчета минимальной месячной зарплаты, а также размера пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. От величины МРОТ также зависит размер страховых взносов индивидуальных предпринимателей в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.