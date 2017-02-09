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В Петербурге счет за «коммуналку» в феврале вырастет на 4%

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© Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

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Причиной повышения платы стало резкое похолодание.

В Петербурге средний счет за «коммуналку» в феврале вырастет на 4%. По прогнозам, за одну квартиру в 50-60 кв. придется доплатить порядка 170 рублей. Причиной повышения платы стало резкое похолодание. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

В январе жители Северной столицы заплатили за жилищно-коммунальные услуги в среднем 4 350,04 рубля, а в феврале заплатят 4 527,72 рубля - больше на 4,08%.

По данным комитета, главной причиной динамики стало изменение средней температуры - с 2,2 градусов мороза в декабре до минус 3,6 градусов в январе.

Кроме того, 20 декабря 2016 года комитет по тарифам утвердил повышение сбора за содержание общего имущества увеличился «в связи с введением платы за утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов».

Распоряжение вступило в силу с 1 января 2017 года, теперь петербуржцы платят за содержание 11,08 рублей за кв. метр вместе прежних 10,39 рублей - разница 69 копеек.

Одновременно с этим с 1 января «содержание общего имущества» вошло в состав платы за содержание жилого помещения, то есть в ЖКХ.

По данным жилищного комитета, в счетах за январь начислений платы за содержание общего имущества произведено не было, все «списание денег» пойдет на февраль, чтов том числе увеличит расходы горожан.

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