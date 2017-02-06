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Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличили еще на 19 млрд рублей

Автор:

Зампред Правительства РФ Виталий Мутко
© Фото: Алексей Филиппов / РИА «Новости»

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Таким образом, на сегодняшний день расходы России на ЧМ-2018 составляют 638,84 млрд рублей.

Правительство России еще на 19 млрд рублей увеличило расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Соответствующее поставноление размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Оно датировано 31 января 2017 года. Таким образом, на сегодняшний день расходы России на ЧМ-2018 составляют 638,84 млрд рублей, пишет RNS.

Из федерального бюджета планируется выделить 173,55 млрд рублей, из бюджетов субъектов федерации - 92,2 млрд рублей. Основную часть оставшихся средств предполагается получить от частных инвесторов.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в 11 городах России - Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

В преддверии чемпионата мира в России проведут Кубок конфедераций, он запланирован на лето 2017 года - с 17 июня по 2 июля.

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