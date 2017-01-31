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Минфин предложил срочно понизить курс рубля на 10%

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© Фото: trkterra.ru

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По подсчетам ведомства, он должен составить 64,9 рубля за доллар.

Минфин России считает текущий курс рубля завышенным и предлагает срочно девальвировать его на 10%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Ведомство произвело расчеты ожидаемого курса рубля после задействования бюджетного правила, которое предполагает конвертацию в суверенных фондах части нефтегазовых доходов в зависимости от цен на сырье. При цене нефти в 40 долларов за баррель среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 рубля за доллар, дефицит федерального бюджета - 3,1% ВВП, из резервных фондов будет изъято 1,8 трлн рублей.

При текущей стоимости сырья в 55 долларов за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов - 464 млрд рублей. «При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд рублей, курс рубля должен ослабнуть примерно на 10% и составить 64,9 рубля за доллар», - пишет издание.

В Минфине считают, что без применений бюджетного правила и без девальвации рубля сбалансированность федерального бюджета возможна лишь при цене нефти в 76 долларов и выше. В условиях управляемой девальвации рубля бюджет полностью балансируется при цене нефти 61 доллар.

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