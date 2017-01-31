Число просроченных ипотечных кредитов в России выросло за год на 39%. По кредитам наличными рост составил намного меньше - всего 10%, по автокредитам - 17%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ), входящее в число крупнейших в России.

По данным ОКБ, число просроченных (с первого дня) ипотечных кредитов увеличилось до 114,1 тыс. штук. Количество ипотечных кредитов, просроченных более чем на 90 дней, увеличилось, по подсчетам ОКБ, на 20%, до 42,3 тыс. штук.

Другие крупнейшие участники рынка бюро кредитных историй (БКИ) также зафиксировали рост в этом сегменте просроченных кредитов - БКИ «Эквифакс» - на 21%, НБКИ - на 4,3%.

В крупнейших банках, работающих на рынке ипотечного кредитования, пишет «Коммерсантъ», заявили, что не наблюдают роста просрочки, отказавшись при этом приводить конкретные цифры.