Россияне назвали желаемый размер пенсии

Большинство россиян (76,8%) считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российским государственным социальным университетом (РГСУ).

При этом 36,5% респондентов посчитали достаточными выплаты в размере 20-30 тыс. рублей, еще 28,1% опрошенных назвали сумму в 15-20 тыс. рублей.

Примерно каждый десятый (11,4%) сообщил, что приемлемый уровень пенсии составляет 10-15 тыс. рублей. Почти четверть респондентов (22,7%) хотели бы получать на заслуженном отдыхе более 30 тыс. рублей.

Большинство опрошенных считают приемлемым уровень пенсии, который замещает 40% и более процентов получаемой ранее заработной платы. Только 15% респондентов оценили достаточный размер выплат исходя из коэффициента замещения менее 30% от зарплаты.

Эксперты считают, что ожидания многих россиян формируются исходя из текущего среднего размера пенсии. «Люди исходят из этой величины и думают, что хорошо бы прибавили еще немного - и будет достаточно», - отметила ректор РГСУ Наталья Починок.

Несколько дней назад, 23 января, вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец сообщила, что средний размер пенсий в России в 2017 году достигнет 13 тыс. 620 рублей. Премьер министр Дмитрий Медведев заявил, что с 2017 года правительство возвращается к системе индексации пенсий на уровень роста цен - с 1 февраля размер пенсий увеличится на 5,4%, а с 1 апреля - на 0,4%а.

Глава Минтруда Максим Топилин, в свою очередь, заявил, что в ближайшие три года реальный размер пенсий в России будет снижаться. По его мнению, выплаты в реальном выражении будут уменьшаться примерно на 0,5% ежегодно.