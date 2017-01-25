Банк «Санкт-Петербург» выдал кредит компании «Совфрахт»

Банк «Санкт-Петербург» осуществил выдачу средств ПАО «Совфрахт», головной компании группы «Совфрахт-Совмортранс», в рамках установленного кредитного лимита на сумму 500 млн рублей. Компания планирует использовать полученные средства для финансирования текущей деятельности.

ПАО «Совфрахт» осуществляет транспортировку грузов на территории России и за рубежом, включая морские и речные перевозки, железнодорожные грузовые перевозки, стивидорную деятельность, перевозки крупнотоннажных и негабаритных грузов, арктическую логистику.

Группа компаний «Совфрахт-Совмортранс» - крупнейший независимый транспортно-логистический холдинг России, основанный в 1929 году. «Совфрахт-Совмортранс» осуществляет перевозки железнодорожным, автомобильным, морским и речным транспортом; предоставляет клиентам полный спектр логистических услуг, включая управление транспортными активами.

«Банк Санкт-Петербург» ценит возможность оказать финансовую поддержку одному из крупнейших отечественных транспортных предприятий. Надеемся, что компания «Совфрахт» по достоинству оценит удобство работы с нами, высокое качество оказываемых услуг, и наше продуктивное сотрудничество продолжится», - отметила Член Правления - Старший вице-президент – директор филиала Банка «Санкт-Петербург» в Москве Татьяна Богданович.