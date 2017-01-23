ЦБ отозвал лицензии сразу у трех банков

Центральный банк России отозвал лицензии на осуществление операций у барнаульского «Тальменка-банка», омского банка «Сириус», а также у банка «Новация» (Майкоп, Адыгея). Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.

Решение в отношении банков принято в связи с неисполнением федеральных законов, касающихся борьбы с отмыванием нелегальных доходов, а также нормативных актов ЦБ РФ.

В соответствие с приказом ЦБ, в банки назначены временные администрации. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

КБ «Тальменка-банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 января 2017 года он занимал 425-е место в банковской системе России.

Банк «Сириус» не состоит в системе страхования вкладов. По величине активов он занимает 541 место среди российских банков.

Банк «Новация» по состоянию на 1 января 2017 года финансово-кредитное учреждение занимало 416 место по величине активов в банковской системе России.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 6 февраля 2017 года. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Регулятор убрал с рынка эти кредитные организации на нарушение «антиотмывочных» законов.

Чтобы максимально ускорить прием заявлений граждан и сами выплаты, АСВ будет использовать банки-агенты, которые отберет на конкурсной основе не позднее 27 января. Заявления о выплате страховок клиенты смогут подавать в течение всего периода ликвидации банков.