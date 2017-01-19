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Банк «Санкт-Петербург» обслуживает 56 тыс. компаний и 1,7 млн физлиц

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© Фото: archspeech.com

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Подведены предварительные итоги деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2016 год.

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги деятельности за 2016 год по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).

По итогам учета событий после отчетной даты (СПОД) и проведения годового аудита за 2016 год данные показатели могут быть скорректированы. Данные на 1 января 2016 года учитывают СПОД; данные на 1 января 2017 года – не учитывают.

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», Банк занимает 16 место по объему активов и 14 место по объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в Банке обслуживается 1 млн 770 тыс. физических лиц и 56 тыс. компаний. По состоянию на 1 января 2017 года количество банковских карт, эмитированных Банком, составило 1 млн 50 тыс.; количество банкоматов составило 781 ед. Количество пользователей Интернет-Банка превысило 770 тыс. человек.

В числе знаковых событий 2016 года – включение обыкновенных акций Банка в Первый уровень листинга Московской Биржи, первая сделка на рынке капитала по секьюритизации ипотечного портфеля, запуск мобильного приложения нового поколения, подключение Банка к платежным сервисам Apple Pay и Samsung Pay, присвоение Банку кредитного рейтинга агентством АКРА.

Обзор финансовых результатов за 2016 год

 

Чистый процентный доход вырос на 30,5% по сравнению с результатом 2015 года и составил 21,4 млрд рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 17,6% по сравнению с результатом прошлого года и составил 4,6 млрд рублей. Чистый доход от операций на финансовых рынках за 2016 год составил 3,7 млрд рублей. Выручка выросла на 16,5% по сравнению с результатом 2015 года и составила 32 млрд рублей.

Операционные расходы за 2016 год составили 13 млрд рублей (+35,9% по сравнению с результатом прошлого года), отношение расходов к доходам – 40,5%. Чистая прибыль за 2016 год составила 2,3 млрд рублей, сохранившись на уровне результата 2015 года. По итогам 2016 года активы Банка составили 564,8 млрд рублей (+3% по сравнению с 1 января 2016 года).

Обязательства. На 1 января 2017 года объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил 355 млрд рублей (+4,6% по сравнению с 1 января 2016 года); средства юридических лиц – 169,6 млрд рублей (+10,2% по сравнению с 1 января 2016 года); средства физических лиц – 185,5 млрд рублей (-0,1% по сравнению с 1 января 2016 года).

Собственный капитал Банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 января 2017 года составил 68,1 млрд рублей. В результате норматив достаточности основного капитала Банка на 1 января 2017 года составил 8,9% (при нормативном значении 6%), норматив достаточности собственного капитала – 14,3% (при нормативном значении 8%).

Кредитный портфель. На 1 января 2017 года кредитный портфель составил 348,3 млрд рублей (-1,7% по сравнению с 1 января 2016 года). Кредиты корпоративным клиентам составили 292,4 млрд рублей (-2,3% по сравнению с 1 января 2016 года). Кредиты физическим лицам составили 55,9 млрд рублей (+1,3% по сравнению с 1 января 2016 года). По состоянию на 1 января 2017 года, уровень просроченной задолженности составил 3,3%. Уровень покрытия просроченной задолженности резервами – 299%.

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