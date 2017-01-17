Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит X5 Retail Group

Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит в размере 6,5 млрд рублей для ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» - одной из операционных компаний группы X5 Retail Group.
«Банк Санкт-Петербург» рассматривает поддержку крупнейших отечественных торговых компаний как одно из приоритетных направлений своей деятельности. Мы ценим продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество с ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» и рады поддержать деятельность компании», - отметила Член Правления - Старший вице-президент – директор филиала Банка «Санкт-Петербург» в Москве Татьяна Богданович.