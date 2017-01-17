Глава Минтруда Топилин пообещал россиянам рост зарплат в 2017 году

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин пообещал россиянам рост реальных зарплат в 2017 году. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

«Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению», - рассказал он.

По словам Топилина, этому способствуют президентские указы об увеличении зарплат бюджетникам. «Безусловно, указы президента по повышению оплаты труда основным категориям работников бюджетной сферы будут выполнены», - заверил глава Минтруда, добавив, что для этого имеются «все необходимые ресурсы» и ведется работа с региональными властями.

Вместе с тем, по словам Топилина, уровень безработицы в стране не повысится. «Я думаю, что безработица расти не будет, скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года», - сказал он. По его данным, в России около четырех миллионов безработных, это меньше, чем в 2015 году.

Отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста, министр подчеркнул, что время для этого еще не пришло. Вместе с тем вопрос об индексации пособий работающим пенсионерам пока не обсуждается. «Их пенсии и сейчас индексируются, только получать их повышенными люди начнут тогда, когда будут увольняться с работы. Вариант возврата к старой схеме, когда человек и работал, и получал на руки проиндексированную пенсию, пока не обсуждается», - резюмировал Топилин.