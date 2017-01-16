В бюджет Петербурга вернулись 535 млн рублей за Поклонногорскую развязку. Решение о взыскании денег принял Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщают в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

ПАО «Банк Санкт-Петербург» вернул деньги по банковской гарантии на строительство развязок в районе Поклонногорской горы. Первая очередь включала в себя путепровод в створе Поклонногорской улицы через железнодорожные пути Выборгского направления с переходами.

Договор между «Дирекцией транспортного строительства» Смольного и «Мостоотрядом №19» на строительство транспортных развязок был заключен еще в октябре 2012 года. Речь шла о контракте стоимостью 1,9 млрд рублей.

В 2014 году подрядчик получил аванс в 570 млн рублей. В обеспечение возврата аванса гарантом исполнения контракта – ПАО «Банк Санкт-Петербург». Банк обязался выплатить деньги, если подрядчик ненадлежащим образом исполнит свои обязательства по контракту. Такая же сумма должна была быть выплачена, если подрядчик не выполнил работы в полном объеме или не возвратил неиспользованный аванс.

Контракт на строительство путепровода в створе Поклонногорской улицы через железнодорожные пути Выборгского направления был расторгнут с «Мостоотрядом №19» через суд в прошлом году «в связи с существенными нарушениями подрядчиком условий госконтракта».

К работам по выносу инженерных сетей и организации консервации строительства была привлечена компания АО «ПО «Возрождение». Причем, как подтвердил суд, ДТС незаконно заключила контракт с «Возрождением» - без проведения соответствующего конкурса.

В настоящий момент подрядчик производит сборку металлических пролетных строений с последующим монтажом на железобетонные опоры, выполняет устройство промежуточных опор и переустройство инженерных сетей. Строительство Поклонногорсого путепровода обещают закончить к 2018 году.