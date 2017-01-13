Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили кредитное соглашение

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» заключили Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок в размере 2 млрд рублей сроком на три года. Целью данного соглашения является финансирование деятельности заемщика и компаний, входящих в «Группу ЛСР».

«Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» являются давними партнерами. Мы рады продолжению многолетнего эффективного взаимодействия с «Группой ЛСР» – крупнейшей строительной компанией, вносящей огромный вклад в развитие крупнейших городов нашей страны, улучшение их социальной инфраструктуры и повышение качества жизни миллионов россиян», - отметил заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Конышков.