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Чайка и Бастрыкин просят 27 млрд рублей на жилье сотрудникам

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© Фото: drugoigorod.ru

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В Генпрокуратуре и СК в жилье нуждаются более семи тыс. человек.

Генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой выделить из бюджета более 27 миллиардов рублей на обеспечение жильем сотрудников их ведомств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Средства планируется направить на социальные выплаты на приобретение квартиры или строительство дома для очередников. Последние годы оба ведомства покупали лишь служебные квартиры, которые сотрудники при увольнении должны освободить.

Генпрокуратуре требуется почти 19 млрд рублей для обеспечения жильем почти 3,7 тыс. сотрудников, стоящих в очереди. По подсчетам Генпрокуратуры, на приобретение квартиры или строительство дома среднестатистической семье сотрудника прокуратуры из трех человек необходимо выделить примерно по 5 млн рублей.

В СК на улучшение жилищных условий претендуют 3,8 тыс. человек, однако это ведомство рассчитывает получить на квартиры для сотрудников лишь 7,6 млрд рублей, так как при расчетах ориентировались не на семью из трех человек, как Генпрокуратура, а лишь на одного сотрудника.

Единовременные выплаты на покупку квартиры или строительство дома, отметили в СК и Генпрокуратуре, практикуются в МВД. Для того, чтобы такая практика распространилась на сотрудников прокуратур и следователей, пишет «Коммерсантъ», необходимо внесение изменений в законодательство.

В Минстрое и Минфине, по данным издания, против внесения соответствующих изменений в законодательство не возражают. Однако до этого момента вопрос улучшения жилищных условий прокуроров и следователей «должен осуществляться за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете, Генпрокуратуре и СК».

В 2015–2016 годах Генпрокуратура в рамках федеральной программы «Жилище» приобрела в общей сложности 290 служебных квартир для своих сотрудников, потратив на это более 870 млн рублей. В СК данные о покупке служебных квартир для сотрудников не предоставили.

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