Инфляция за 2016 год стала самой низкой за всю историю России

Инфляция за 2016 год составила 5,4% и стала самой низкой за всю историю России. Ранее самая низкая инфляция была зафиксирована в 2011 году, она составила 6,1%. Об этом говорится в предварительной оценке Росстата по итогам года.

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По сравнению с 2015 годом темпы роста цен снизились более чем вдвое, инфляция тогда составила 12,9%. Окончательные данные об инфляции в 2016 году представят 10 января 2017 года.

Рекордно низкую инфляцию связывают с падением реальных доходов населения, которое ускорилось вдвое по сравнению с 2015 годом и составило 6%.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно говорил, что в 2016 году Россия может выйти на рекордно низкую инфляцию. Он также сказал, что целевой показатель для 2017 года - не более 4%.