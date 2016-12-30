Украина ввела санкции в отношении избранных в Крыму депутатов Госдумы

Совет национальной безопасности и обороны Украины 29 декабря объявил о введении дополнительных санкций против российских физических и юридических лиц «из-за продолжающейся гибридной агрессии РФ».

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Санкции были введены против депутатов Госдумы, избравшихся на территории Крыма (ранее на них было заведено уголовное дело) и членов избирательный комиссий, а также крымских предприятий, «которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству».

Кроме того, санкции были введены против «бывших руководителей Украины, которые объявлены в розыск и скрываются за рубежом и причастны к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины».

Фамилии в сообщении Совета нацбезопасности не называются. После смены власти на Украине в 2014 в розыск были объявлены многие бывшие члены высшего руководства страны, в том числе президент Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров, министр внутренних дел Виталий Захарченко, вице-премьер и бывший глава Национального банка Украины Сергей Арбузов, министр юстиции Елена Лукаш, министр обороны Павел Лебедев.

В 2014 годы Украина, как и США, Евросоюз и страны «Большой семерки», ввела санкции против России в связи с присоединением Крыма и конфликтом в Донбассе. Санкции неоднократно продлевались и дополнялись. Россия включила Украину в число стран, на которых распространяются контрсанкции.