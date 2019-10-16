Филадельф Бажанов: история взлёта и падения

Из глубинки в столицу

Филадельф Бажанов родился 4 марта 1865 в уездном городе Любим Ярославской губернии в мещанской семье. Там же он получил домашнее образование и в юности переехал жить в Петербург. В столице он поступил на службу в небольшой Торговый дом «В. И. Чувалдин и преемники», который был основан на семейном подряде. Владелец тоже был родом из Ярославля и радушно принял в команду земляка. За непродолжительное время торговли в лавке на Апраксином дворе Бажанов выслужился до приказчика.

Неожиданно, в 1888 году, Чувалдин скоропостижно умирает, и семейное дело переходит к его вдове. К этому времени Бажанов влюбляется в старшую дочь семейства – Екатерину. В сентябре 1889 года, как только девушке исполняется 16 лет, они женятся. Следом купчиха основывает с новым зятем Торговое товарищество на паях «А. П. Чувалдина и Ф. Г. Бажанов», после которого они берут на 12 лет в аренду лавки 360-365 в Апраксином дворе.

Филадельф Бажанов. Фото: citywalls.ru

Стремительный взлёт

Новое дело сразу завертелось, Филадельф Бажанов умел обращаться с деньгами. В 1893 году его записывают во вторую купеческую гильдию, а ещё через несколько лет – уже в первую гильдию. В 1900 году 35-летнему Бажанову присваивается звание Потомственного почётного гражданина Петербурга, что было отличным результатом для приезжего из российской глубинки. Пригодилось и то, что только купцы первой гильдии обладали различными привилегиями, в том числе могли получать награды. Бажанов как раз после присвоения высокого купеческого статуса был награждён золотой медалью с надписью «За усердие» с правом ношения на шее на Андреевской ленте.

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К началу XX века у Бажановых было четверо детей, и счастливая семья ждала пятого. В новом веке дела резко пошли в гору. В 1904 году прекращает существование Торговое товарищество «А. П. Чувалдина и Ф. Г. Бажанов», и вместо него создаётся Торгово-промышленное товарищество на паях «Ф. Г. Бажанов и А. П. Чувалдина». Его основной капитал в 1,5 млн рублей складывается из 1,5 тыс. паёв, которые распределяются между девятью членами. Бажанов единогласно выбирается председателем правления и наделяется всеми полномочиями по руководству акционерным обществом. С графом Апраксиным ещё раз возобновляется договор на аренду лавок на 12 лет, там же размещается правление товарищества.

За Бажановым числятся дома в Выборгской части города по Лабораторному проспекту, 7, и по Кузнечному переулку, 20, где проживает вся семья. Филадельф Бажанов занимает пост председателя Общества бумагопрядильной мануфактуры «Триумф», входит в состав совета «Петербургского общества взаимного кредита». В 1905 году в семье уже шестеро детей, старшему из которых 14 лет.

Дом Бажанова. Фото: Instagram / @ulymov

Благотворительность и развитие

Умением зарабатывать мало кого можно удивить, важно при этом уметь тратить и распределять средства. Бажанов понимал это как никто другой, он видел жизнь и за пределами столицы, в отличие от потомственных дворян и купцов. Плюсом ко всему это был глубоко религиозный человек с строгими монархическими взглядами на жизнь. Как только разжился деньгами, Бажанов стал помогать бедным и обездоленным.

В 1894 году он стал старостой церкви Святой великомученицы Екатерины при Екатерининском институте на Фонтанке. В этом же году он является почётным, а затем действительным членом Приюта принца Ольденбургского. С 1896 года Бажанов получает должность почётного члена Дома Анатолия Демидова, который находится в Ведомстве учреждений императрицы Марии. Многочисленные награды Бажанов получил в том числе и за свою обширную благотворительную деятельность. Впоследствии даже основал и содержал на личные средства торговую школу имени Императора Николая II, в попечительский совет которой входили, кстати, купцы Елисеевы.

Дом Бажанова. Фото: Instagram / @go.kulikov

В бизнесе дела уверенно шли в гору, общество «Триумфальной бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры», в котором председательствовал Бажанов, приносило стабильный доход. В 1907 году там работало 350 человек, а в 1912 году – уже 550. Успех в коммерции дал уважение и влияние в обществе промышленников и купцов Петербурга. Это, в свою очередь, позволило ему войти в правление Общества взаимного кредита – самом важном банке российской индустриализации.

Кстати, именно благодаря ему, с середины XIX века все желающие могли получить кредит для начального капитала. Сюда шли инженеры, доктора, военные, чиновники, духовенство, землевладельцы, ремесленники, мещане и даже иностранные подданные и каждый мог получить от 300 рублей. При этом при открытии счетов выплачивали три процента годовых, а затем до шести процентов. Времена были хорошие.

Дом Бажанова. Фото: Instagram / @go.kulikov

Революция: до и после

Естественно, не всё было идеально, и в какой-то момент у Бажанова испортились отношения с тёщей Анной Петровной. В 1908 году Чувалдина даже подаёт иск в суд, обвиняя зятя в отстранении её от дел фирмы. В итоге всё закончилось примирением сторон, тем не менее в следующем году она выходит из числа пайщиков.

В это же время идёт строительство большого дома для всего товарищества «Ф. Г. Бажанов и А. П. Чувалдина», который сейчас известен как Дом Бажанова. В оформлении большого и роскошного особняка в стиле модерн участвовали Врубель и Рерих. В доме было построено общежитие для молодых членов фирмы, квартиры для семей и 40-комнатная квартира председателя правления.

Дом Бажанова. Фото: Instagram / @natalie_schu

К 1916 году в семье Бажанова родилась Вера, которая стала 11 ребёнком. Незадолго до этого Филадельф и Екатерина отмечали серебряную годовщину счастливого брака. С революцией всё поменялось и Бажанову в одиночестве пришлось уехать из страны. Он осел у сестры Антонины и её мужа Роберта-Филиппа-Адольфа Кауше в финском Келломяки, теперь это посёлок Комарово. Там он умер в 1931 году в возрасте 66 лет.

Жена Бажанова с детьми переехала на Гороховую улицу, 56, в дом своей матери, который, впрочем, полностью уже ей не принадлежал. Троих старших сыновей после Октябрьской революции расстреляли за нежелание признавать новую власть, сын Александр был выслан из Ленинграда. Сама Екатерина Бажанова с младшей дочерью умерли после снятия блокады в 1944 году.

Дом Бажанова. Фото: Instagram / @natalie_schu