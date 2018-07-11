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Кредитный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ в Петербурге вырос на 14%

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02 Августа 2018, 17:40

По итогам первого полугодия 2018 года общий объем портфеля составил 172 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2018 года общий объем кредитно-документарного портфеля корпоративного бизнеса ВТБ в Петербурге составил 172 млрд рублей. В структуре портфеля 21% приходится на долю предприятий сферы жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и производства стройматериалов, по 15% − на торговлю и транспорт и его инфраструктуру.

Доля среднего и малого бизнеса в корпоративном портфеле ВТБ в Петербурге достигла 54%. Объем кредитно-документарного портфеля банка в этом сегменте вырос с начала года на 10% и превысил 93 млрд рублей. При этом кредитный портфель банка в сегменте среднего и малого бизнеса с начала 2018 года вырос на 14% − до 72,3 млрд рублей.

«ВТБ работает над повышением доступности заемных ресурсов для клиентов среднего и малого бизнеса, развивая линейку кредитных продуктов и участвуя в государственных программах поддержки предприятий МСП. Мы отмечаем увеличение предпринимательской активности и планируем нарастить наши основные показатели», − отметил руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

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