Генеральный директор Tele2: Выручка компании продолжает расти двузначными темпами

Выручка мобильного оператора Tele2 продолжает расти двузначными темпами. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Эмдин.

«Динамичный рост финансовых и операционных показателей Tele2 во втором квартале 2018 года в очередной раз подтверждает правильность выбранной нами бизнес-стратегии», − рассказал он.

Во втором квартале 2018 года выручка Tele2 выросла на 18,2% в сравнении со вторым кварталом 2017 года и достигла 35,2 млрд рублей. Чистая прибыль Tele2 составила 1 млрд рублей.

«Важно, что эти результаты достигнуты за счет улучшения качества абонентской базы: прежде всего увеличения доли пользователей мобильного интернета вследствие ускоренного развития сетей LTE и выгодных пакетных тарифов обновленной линейки «Мой Tele2». «Другие правила» в работе на высококонкурентном рынке обеспечивают Tele2 высокий уровень доверия клиентов и стабильно низкий отток», − отметил Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.

Во втором квартале 2018 года количество клиентов компании увеличилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, также на 31% выросло число активных пользователей мобильного интернета. Квартальный отток оператора составил 9%, не изменившись относительно аналогичного периода прошлого года.