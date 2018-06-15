Солид Банк продлил акцию по рефинансированию кредитов других банков

С 1 июня по 1 августа 2018 года Солид Банк продлевает перекредитование займов сторонних банков по фиксированной ставке 10,99% годовых.

Большое количество обращений показало высокую востребованность данной услуги у населения. Это не удивительно, так как ранее кредиты оформлялись по гораздо более высоким ставкам, и переоформить их на более выгодных условиях – это отличная возможность облегчить бремя кредитных обязательств.

Банк пошел навстречу пожеланиям клиентов и продлил действие ставки 10,99% годовых на полное погашение кредитов других банков.

Кроме закрытия кредита Солид Банк предоставляет возможность получить до 35% от суммы рефинансируемого долга – «на руки», на личные цели.

При рефинансировании до 800 000 рублей Солид Банк не требует ни залога, ни поручителей.

Основные условия рефинансирования: сумма от 30 000 рублей до 3 000 000 рублей; срок от 13 до 60 месяцев; ставка 10,99% годовых.

Оформить заявку на кредит можно на сайте https://solidbank.ru/for-individuals/loans/applications-for-credit/. За подробной консультацией и помощью в оформлении кредита можно обратиться по телефонам: 8 (812) 327-09-59, 327-09-05. Адрес офиса в Петербурге: 1-я линия В.О., 22, лит. А.

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