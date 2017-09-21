Комитет имущественных отношений пойдет против прокуратуры и арбитражного суда

После публикации в начале сентября расследования «В Петербурге идет невидимая война между городским правительством и предпринимателями» в редакцию «Санкт-Петербург.ру» пришло множество обращений от предпринимателей с просьбами рассказать их историю. В материале шла речь о том, как комитет по контролю за имуществом (ККИ) и комитет имущественных отношений (КИО) нарушают федеральное законодательство, игнорируют линию, заданную президентом РФ Владимиром Путиным, и воют с петербургским бизнесом.

«Я как предприниматель десять лет назад получил участок площадью 200 кв. метров под возведение павильона, который был построен и сдан межведомственной комиссии. Были подведены коммуникации (электричество, водоснабжение, канализация) и заключены соответствующие договоры. На протяжении всех лет я не имею задолженностей по арендной плате. Начиная с 2012 года КИО ведет работу по принуждению меня к изменению площади моего павильона с 200 кв. метров на 150 «квадратов», ссылаясь на постановление правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2010 № 1830 (требование к торговым площадям - не более 150 кв. метров). С 2012 года я оплачиваю арендную плату с применением повышающего коэффициента К4, равного 2, то есть говоря простым языком плачу двойную арендную плату! — делится с «Санкт-Петербург.ру» предприниматель Владимир Сергеев. — Но и этого мало нашему правительству, меня заставили (да-да, именно так: если бы я не подписал, то договор прекратился бы еще в 12-м году) подписать дополнительное соглашение о реконструкции, которую я должен произвести до 27.11.2017. Для того чтобы провести реконструкцию, нужно потратить около трех млн рублей, и это не гарантирует продление договора в дальнейшем... Понимаете рентабельность этой реконструкции? Зачем и кому пришло в голову, что 200 кв. метров нельзя, а 150 кв. метров можно, ни один чиновник ответа дать не может. Мне 42 года, двое детей, зачем меня, честного предпринимателя, лишать работы и средств к существованию, ответа нет!»

Сегодня у имущественного блока Петербурга есть три главные претензии к КИО. Первая – непродление или разрыв договоров аренды земельных участков в Петербурге под любым предлогом. Из-за этой политики предприниматели, много лет арендовавшие земельные участки под торговлю, теряют свои торговые точки. Вторая — исключение земельных участков из схемы размещения нестационарных торговых объектов, из-за чего у предпринимателей становится меньше возможных мест размещения своих точек. И третья — очень жесткая политика ведомства, которая идет вразрез с тем курсом, который задал президент. По первым двум пунктам претензии также есть у прокуратуры, которая расценивает действия КИО как нарушающие закон, и даже вынесла представление об устранении нарушений. Впрочем, ведомство его игнорирует.

На запрос «Санкт-Петербург.ру», почему же ведомство ведет такую политику, комитет ответил довольно содержательно, правда после 50 наших звонков. Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» связался с Оксаной Шульгой, начальником отдела по связям с общественностью подведомственного комитету Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости. По информации разных источников, именно Оксана Шульга временно отвечала за связь с прессой в КИО. В ходе телефонного разговора Шульга подтвердила эту информацию, однако спустя три дня вдруг заявила: «Я вообще в КИО не работаю и вашим запросом не занимаюсь». После этого корреспондент «Санкт-Петербург.ру» звонил в канцелярию, приемные и другие отделы КИО, но никто просто не брал трубку. Только в канцелярию было совершено более 30 звонков! В итоге удалось дозвониться до приемной председателя, где попросили еще раз прислать запрос на почту.

Фото: Сергей Куликов/Интерпресс

Из полученного наконец ответа на запрос выяснилось, что комитет имущественных отношений пока не готов признать правоту предпринимателей, прокуратуры и арбитражного суда в вопросе разрыва или непродления договоров аренды. Ранее ООО «Афина» выиграло в арбитражном суде дело, где компания просила признать незаконным отказ КИО заключать договор аренды из-за того, что «Афина» сдавала часть арендуемой территории в субаренду. Суд обязал КИО все-таки заключить договор аренды с ООО «Афина», но решение еще не вступило в силу, а комитет подал апелляцию.

«Представление прокуратуры было рассмотрено на совместном совещании с участием вице-губернатора Петербурга – председателя комитета Михаила Мокрецова, представителей комитета и прокуратуры. На совещании была высказана позиция о том, что окончательное решение по вопросу сдачи предпринимателями временных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности и переданных комитетом предпринимателям по договорам аренды, в аренду третьим лицам будет высказана после окончательного завершения судебных разбирательств», — сообщил зампредседателя комитета Александр Герман.

КИО оправдывает свое упорство тем, что ООО «Афина» якобы нарушило договор аренды, заключенный с ведомством, однако и суд, и прокуратура считают иначе.

Касательно вопроса неправомерного исключения участков из схемы размещения некоммерческих торговых объектов, в КИО предпочли переложить ответственность на комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка. По словам зампредседателя комитета, КИО лишь вносит предложения по исключению участков, львиная доля которых основана на проверках ведомства. Предприниматели называют их несоразмерно строгими, рассказывая, что раньше в случае нарушений они получали предписание на устранение нарушений, в то время как сейчас любое нарушение используется как предлог для исключения участка.

К комитету по контролю за имуществом у предпринимателей претензии не такие глобальные, но не менее важные. Главная из них – это некомпетентная работа специалистов ведомства, которые не могут квалифицированно проводить проверки, и чрезмерный бюрократизм.

В полной мере прочувствовать это удалось и «Санкт-Петербург.ру»: комитет отправил ответ на редакционный запрос «Почтой России». В редакции оптимистично отметили: «Хорошо хоть не голубями!» На вопрос, может ли ведомство отправить копии электронной почтой, корреспондент получил ответ: «Да, конечно. Только привезите к нам официальный запрос, в котором просите продублировать ответ на электронную почту, и никак иначе». Таких «перлов» не выдавал ни один другой комитет Смольного. Это решение нелогично даже с материальной точки зрения: марки, конверты, потраченное рабочее время одного из сотрудников комитета на путь до почты против трех минут на отправку электронного письма. Новое ведомство не экономит копейку, которая, как известно, бережет рубль, и вместо эффективной работы выбирает бюрократический подход.

Ответ комитета не уступает истории его получения – максимально формальный. Зампредседателя комитета Маргарита Петрова просто перечислила полномочия ведомства и сообщила о деятельности комитета, начисто проигнорировав половину вопросов: «Какую политику вы проводите и планируете в отношениях с предпринимателями Петербурга? Президент РФ Владимир Путин неоднократно высказывался о том, что государство всесторонне должно поддерживать бизнес. Как комитет по контролю за имуществом способствует развитию малого и среднего бизнеса?» Не исключено, что в ККИ просто боятся сказать лишнего, ведь председатель комитета Андрей Коротков уже успел отметиться не самыми удачными выражениями. В интервью «Фонтанке» он опрометчиво позволил себе сравнить городской бизнес с ребенком, которого нужно выпороть.

Содержательный диалог с комитетом необходим хотя бы для того, чтобы понять, зачем он вообще создавался. У ведомства, находящегося в прямом подчинении губернатора Петербурга Георгию Полтавченко, оказались в распоряжении лишь контрольно-надзорные функции КИО. А по всем проводимым проверкам ККИ направляет информацию для принятия решения либо в администрацию района, либо в комитет имущественных отношений. Так зачем городу содержать целый комитет, задачи которого раньше выполнялись на уровне подразделений?

Петербургский бизнес уже давно собирается обратиться напрямую к президенту с просьбой изучить деятельность комитетов Смольного. Однако многие предприниматели попросту боятся подписывать обращение, ведь есть вероятность, что копия с подписями обратившихся окажется на столах у председателей комитетов, которые впоследствии просто выживут подписавшихся. Впрочем, немало и тех бизнесменов, кто готов рискнуть, ведь все идет к тому, что благодаря деятельности вышеупомянутых комитетов, предпринимателям в самом ближайшем будущем уже может быть нечего терять.