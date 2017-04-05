Будет ли «Электронная путевка»: Ростуризм рискует потерять право на систему и полмиллиарда рублей

Ростуризм работы принял

Скандальная история вокруг создания информационной системы «Электронная путевка» на прошлой неделе вышла на очередной виток. Компания «Аэронавигатор», создатель программного комплекса информационной системы «Электронная путевка», обратилась в суд с иском о взыскании 65 млн рублей к АО «Астерос». Между организациями продолжается противостояние, которое в потенциале может обернуться для Ростуризма потерей прав на «Электронную путевку».

В мае 2016 года федеральное агентство по туризму заключило с компанией «Астерос» государственный контракт стоимостью около 170 млн рублей на создание информационной системы «Электронная путевка». «Астерос», в свою очередь, решило воспользоваться услугами субподрядчика и заключило соглашение с компанией «Аэронавигатор» на 65 млн рублей о создании «Электронной путевки». Однако, когда компания-исполнитель выполнила государственный заказ, компания-посредник отказалась оплатить проделанную работу.

При этом Ростуризм не только принял работы в полном объеме, но и заплатил за них. Тем не менее, деньги до компании-исполнителя не дошли. По договору у компании-посредника есть пять дней для мотивированного возражения, однако никаких замечаний в течение этого срока «Аэронавигатору» не поступило. Как не поступило и средств, которые, по договору, должны были быть перечислены в течение десяти дней. В связи с этим компания «Аэронавигатор» официально запретила использовать «Электронную путевку» до момента оплаты работ.

Судя по дальнейшему развитию событий, складывается впечатление, что Ростуризм готов рискнуть и деньгами, и законным правом распоряжаться «Электронной путевкой». В спешном порядке, 28 декабря, перед новогодними праздниками был объявлен конкурс на третий этап работ по созданию информационной системы «Электронная путевка». 25 января объявлен победитель — «Астерос», цена контракта — 176 млн рублей. Но создание 3-й очереди информационной системы невозможно без использования программного обеспечения 2-й очереди, исполнитель которой - компания «Аэронавигатор» - в это время пытается через суд запретить пользоваться созданным ей продуктом до полной оплаты работ.

Почему так торопились с проведением конкурса, становится ясно, если вникнуть в детали конкурсной документации 3-го этапа и заключенного по итогам проведения конкурса контракта. На разработку полного Технического задания и концепции создания системы в 2014 году из госбюджета было потрачено около шести млн рублей, а на 3-м этапе создания той же системы за проведение приемочных испытаний Ростуризм должен будет заплатить уже более 41 млн рублей. Это не военные учения, не вывоз тысячи застрявших туристов с другого конца света, а всего лишь несколько дней работы нескольких экспертов, пусть и высококвалифицированных.

Несмотря на общественный резонанс, сложившуюся ситуацию вокруг создаваемой «Электронной путевки» до сих пор не прокомментировал глава Ростуризма Сафонов.

Фото: aviasovet.ru

Никому не нужное мобильное приложение

В конце сентября 2016 года Ростуризм объявил конкурс на создание мобильного приложения для «Электронной путевки» с ценой контракта 16 млн рублей. К 31 декабря деньги были полностью освоены компанией «МарКом», однако, как видно из представленной на сайте Госзакупок информации по проекту «Электронная путевка», ни вторая очередь проекта, ни третья никаких механизмов взаимодействия с мобильным приложением не предусматривают.

Техническое задание третьей очереди исчерпывающе описывает решения по взаимосвязям с внешними системами: «Электронная путевка» обменивается данными с удостоверяющими центрами, информационными системами банков, страховых компаний и Ростуризма, с почтовой системой, с туроператорами и с единым реестром туроператоров. Но про мобильное приложение в ТЗ нет ни слова. Возникла парадоксальная ситуация, когда вспомогательное средство – мобильное приложение – было разработано раньше, чем первичный продукт, на который оно ориентировано. Более того, полностью реализованный проект «Электронная путевка» не предусматривает использования мобильного приложения и, следовательно, потребует дополнительных денег для его подключения.

Может возникнуть мысль, что в Ростуризме отсутствуют профессионалы в сфере информационных технологий, но, как стало известно изданию, проект «Электронная путевка» в Ростуризме координирует опытнейший специалист Сергей Кирюшин. Именно он внедрял систему продажи авиабилетов «Sabre», запускал интернет-продажи «Аэрофлота», строил расчетно-клиринговый центр и процессинг «Сбербанка» и написал учебник для директоров по информационным технологиям. В компетентности Кирюшина усомниться сложно, остается только гадать, что помешало его эффективности в разрешении ситуации с «Электронной путевкой».

Слишком запутанная и непрозрачная история сложилась вокруг создания информационной системы «Электронная путевка», которая, в свою очередь, предназначена для просветления и очищения туристического рынка от серых и черных схем. Но поверит ли теперь туристическое сообщество в идею использования электронной путевки и убедит бизнесменов играть по-честному — пока большой вопрос.