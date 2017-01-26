Почему Россия не заметила приватизации?

Президент России Владимир Путин 7 мая 2012 года издал указ № 596 «О долгосрочной экономической государственной политике». Один из пунктов этого документа гласит: «До 1 декабря 2012 года обеспечить разработку и реализацию компаниями с государственным участием, в которых Российская Федерация владеет более 50% акций, программ отчуждения непрофильных активов». По сути, одним этим предложением Путин запустил процесс приватизации.

В 90-х слово «приватизация» вызывало скорее негативные эмоции, ведь благодаря процессу передачи государственной собственности в частные руки ненавистные россиянам олигархи и бандиты за бесценок получили десятки тысяч промышленных предприятий самого разного масштаба. Традиционно главными принципами приватизации 90-х называли связи, деньги, криминал и тому подобное, однако в 2000-х ситуация принципиально изменилась: процесс приватизации сегодня проходит в правовом русле, принося пользу всем его участникам.

С момента вступления в силу майского указа президента прошло чуть меньше пяти лет, и сегодня можно адекватно оценивать результаты такого решения. Ключевыми в указе президента являются слова «отчуждение непрофильных активов», то есть того имущества, которое принадлежит госкомпании, но не применяется в ее деятельности. С поправкой на то, что актив будет продаваться по рыночной цене, - а именно эта установка легла в основу программы отчуждения непрофильных активов - данное решение позволяет государственной организации по реальной цене продать неиспользуемый актив, заработать на его продаже, а также вдохнуть новую жизнь в простаивающую собственность.

По последнему опубликованному отчету Министерства экономического развития, есть 4670 непрофильных активов госкомпаний, большая часть из которых — недвижимость. На сегодняшний день продано на 176,7 млрд рублей.

Если говорить о конкретных примерах отчуждения непрофильных активов в Санкт-Петербурге, то одним из таких является АО «Росгеология», которая на 100% принадлежит государству. Только за последние два года организация реализовала 15 имущественных комплексов в разных регионах России на общую сумму 557,2 млн рублей.

фото: kommersant.ru

В рамках процесса реорганизации в госкомпании приняли решение о более продуманной эксплуатации собственного здания в Санкт-Петербурге на Одоевского, 24/1, которое, по планам компании, должно стать геологическим форпостом Росгеологии на Северо-Западе.

Именно по этой причине 16 февраля 2017 года состоится аукцион, единственным лотом которого будет непрофильный актив Росгеологии — деловой центр на улице Розенштейна, 36, общей площадью 3133 кв. м. Начальная цена лота составляет 230 млн рублей, или 73,4 тыс. рублей за «квадрат». Пятиэтажное офисное здание, с парковкой, готовой инфраструктурой и земельным участком, находится близко к центру города.



Для сравнения: частные владельцы продают офисное помещение на Курляндской улице, чуть дальше от метро «Нарвская», чем деловой центр на Розенштейна, правда с гораздо меньше площадью - всего 369 кв. м, за 105,6 тыс. рублей за «квадрат». С учетом разницы площадей, и частники, и Росгеология продают свои здания по рыночной цене.



«Мы тщательно готовим активы к реализации - наша правоустанавливающая и техническая документация практически безупречна - ее качество контролирует организатор торгов. Мы проводим анализ издержек на содержание объектов, анализируем кадастровую стоимость, корректируем, где это возможно и необходимо. Задумываясь о наиболее эффективной реализации непрофильного актива, мы строим маркетинговую компанию так, чтобы привлечь именно ту целевую аудиторию, которая будет максимально заинтересована именно в данном объекте. Так, например, особняк на улице Розенштейна, 36, на наш взгляд, мог бы получить развитие в качестве делового или медицинского центра. Не исключено также развитие объекта в качестве апарт-отеля или недорогой гостиницы. Думаю, что это будет успешный проект. Ведь изначально в 1895 году здание строилось как доходный дом. Отмечу, что несмотря на столь солидный возраст, инфраструктура и коммуникации здания находятся в прекрасном техническом состоянии и перекрытия выполнены уже из металлоконструкций. Последняя реконструкция здания произведена в 2006 году», — сообщил «Санкт-Петербург.ру» официальный представитель Росгеологии Антон Сергеев.

фото: citywalls.ru

Продажей делового центра на Розенштейна будет заниматься Российский аукционный дом, который заключил сделок по направлению «реализация непрофильных активов» на общую сумму более 11 млрд рублей. Первый заместитель генерального директора РАД Константин Раев говорит о быстром развитии рынка. Что неудивительно: перед бизнесом, имеющим возможность приобрести недвижимость, открываются новые перспективы для развития, у продавца появляется возможность вложить вырученные деньги в развитие своего производства, у государства - дополнительные налоговые отчисления.

На торги попадает имущество самого широкого спектра, разбросанное по всей территории России: это в основном административные здания советских времен, бывшие промышленные территории, производственные и складские объекты, а также транспортные средства, спецтехника, квартиры, санатории и пр.

В Росгеологии подтверждают, что объекты, реализованные в рамках программы отчуждения непрофильных активов, вовлекаются частным бизнесом в хозяйственный оборот весьма эффективно: где-то создаются новые производства, где-то возникают логистические центры. К примеру, один из реализованных объектов после реконструкции станет основой для развития нового кластера по обработке свежей рыбы в Дальневосточном регионе.

«Спрос определяется многими характеристиками: типом объекта, его местоположением, качеством и пр., поэтому говорить о существовании единого спроса нельзя. Лучше всего продаются участки под жилищное строительство, но их очень немного. К ним можно отнести старые промышленные территории удачной локации в крупных городах России. Например, вилла на берегу Черного моря в Сочи от РЖД ушла с 25% превышением начальной цены за 186 млн рублей. А 350 квартир, оставшихся на балансе компании РусГидро после строительства ГЭС в поселке Талакан в 300 км от китайской границы, продать невероятно сложно», — объясняет Константин Раев.



В России часто законодательные инициативы выглядят привлекательно только на бумаге - на практике их реализация «хромает». Однако в случае с отчуждением непрофильных активов все работает с часовой точностью — рынок недвижимости не взорвался, реализованные активы развиваются, госкомпании получают дополнительную прибыль, а россияне действительно не замечают приватизации.