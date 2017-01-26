  • 26 Январь 2017
USD 26.01.2017 59.1489 -0.0679
USD ММВБ 13:17 59.39340  
EUR 26.01.2017 63.4254 -0.1971
EUR ММВБ 13:17 63.8850  
Нефть($) 26.01.2017 55.71 +0.92
Нефть(p) 26.01.2017 3295.19 +50.70

Почему Россия не заметила приватизации?

Автор:


© Фото: interfax.ru

Темы дня

Как сегодня проходит процесс приватизации, который в 90-е поставил экономику на колени, а в 2000-х может стать одним из способов ее восстановления, - в материале «Санкт-Петербург.ру».

Президент России Владимир Путин 7 мая 2012 года издал указ № 596 «О долгосрочной экономической государственной политике». Один из пунктов этого документа гласит: «До 1 декабря 2012 года обеспечить разработку и реализацию компаниями с государственным участием, в которых Российская Федерация владеет более 50% акций, программ отчуждения непрофильных активов». По сути, одним этим предложением Путин запустил процесс приватизации.

В 90-х слово «приватизация» вызывало скорее негативные эмоции, ведь благодаря процессу передачи государственной собственности в частные руки ненавистные россиянам олигархи и бандиты за бесценок получили десятки тысяч промышленных предприятий самого разного масштаба. Традиционно главными принципами приватизации 90-х называли связи, деньги, криминал и тому подобное, однако в 2000-х ситуация принципиально изменилась: процесс приватизации сегодня проходит в правовом русле, принося пользу всем его участникам.

С момента вступления в силу майского указа президента прошло чуть меньше пяти лет, и сегодня можно адекватно оценивать результаты такого решения. Ключевыми в указе президента являются слова «отчуждение непрофильных активов», то есть того имущества, которое принадлежит госкомпании, но не применяется в ее деятельности. С поправкой на то, что актив будет продаваться по рыночной цене, - а именно эта установка легла в основу программы отчуждения непрофильных активов - данное решение позволяет государственной организации по реальной цене продать неиспользуемый актив, заработать на его продаже, а также вдохнуть новую жизнь в простаивающую собственность.

По последнему опубликованному отчету Министерства экономического развития, есть 4670 непрофильных активов госкомпаний, большая часть из которых — недвижимость. На сегодняшний день продано на 176,7 млрд рублей.

Если говорить о конкретных примерах отчуждения непрофильных активов в Санкт-Петербурге, то одним из таких является АО «Росгеология», которая на 100% принадлежит государству. Только за последние два года организация реализовала 15 имущественных комплексов в разных регионах России на общую сумму 557,2 млн рублей.

фото: kommersant.ru
 

В рамках процесса реорганизации в госкомпании приняли решение о более продуманной эксплуатации собственного здания в Санкт-Петербурге на Одоевского, 24/1, которое, по планам компании, должно стать геологическим форпостом Росгеологии на Северо-Западе.

Именно по этой причине 16 февраля 2017 года состоится аукцион, единственным лотом которого будет непрофильный актив Росгеологии — деловой центр на улице Розенштейна, 36, общей площадью 3133 кв. м. Начальная цена лота составляет 230 млн рублей, или 73,4 тыс. рублей за «квадрат». Пятиэтажное офисное здание, с парковкой, готовой инфраструктурой и земельным участком, находится близко к центру города.

Для сравнения: частные владельцы продают офисное помещение на Курляндской улице, чуть дальше от метро «Нарвская», чем деловой центр на Розенштейна, правда с гораздо меньше площадью - всего 369 кв. м, за 105,6 тыс. рублей за «квадрат». С учетом разницы площадей, и частники, и Росгеология продают свои здания по рыночной цене.

«Мы тщательно готовим активы к реализации - наша правоустанавливающая и техническая документация практически безупречна - ее качество контролирует организатор торгов. Мы проводим анализ издержек на содержание объектов, анализируем кадастровую стоимость, корректируем, где это возможно и необходимо. Задумываясь о наиболее эффективной реализации непрофильного актива, мы строим маркетинговую компанию так, чтобы привлечь именно ту целевую аудиторию, которая будет максимально заинтересована именно в данном объекте. Так, например, особняк на улице Розенштейна, 36, на наш взгляд, мог бы получить развитие в качестве делового или медицинского центра. Не исключено также развитие объекта в качестве апарт-отеля или недорогой гостиницы. Думаю, что это будет успешный проект. Ведь изначально в 1895 году здание строилось как доходный дом. Отмечу, что несмотря на столь солидный возраст, инфраструктура и коммуникации здания находятся в прекрасном техническом состоянии и перекрытия выполнены уже из металлоконструкций. Последняя реконструкция здания произведена в 2006 году», — сообщил «Санкт-Петербург.ру» официальный представитель Росгеологии Антон Сергеев.

фото: citywalls.ru
 

Продажей делового центра на Розенштейна будет заниматься Российский аукционный дом, который заключил сделок по направлению «реализация непрофильных активов» на общую сумму более 11 млрд рублей. Первый заместитель генерального директора РАД Константин Раев говорит о быстром развитии рынка. Что неудивительно: перед бизнесом, имеющим возможность приобрести недвижимость, открываются новые перспективы для развития, у продавца появляется возможность вложить вырученные деньги в развитие своего производства, у государства - дополнительные налоговые отчисления.

На торги попадает имущество самого широкого спектра, разбросанное по всей территории России: это в основном административные здания советских времен, бывшие промышленные территории, производственные и складские объекты, а также транспортные средства, спецтехника, квартиры, санатории и пр.

В Росгеологии подтверждают, что объекты, реализованные в рамках программы отчуждения непрофильных активов, вовлекаются частным бизнесом в хозяйственный оборот весьма эффективно: где-то создаются новые производства, где-то возникают логистические центры. К примеру, один из реализованных объектов после реконструкции станет основой для развития нового кластера по обработке свежей рыбы в Дальневосточном регионе.

«Спрос определяется многими характеристиками: типом объекта, его местоположением, качеством и пр., поэтому говорить о существовании единого спроса нельзя. Лучше всего продаются участки под жилищное строительство, но их очень немного. К ним можно отнести старые промышленные территории удачной локации в крупных городах России. Например, вилла на берегу Черного моря в Сочи от РЖД ушла с 25% превышением начальной цены за 186 млн рублей. А 350 квартир, оставшихся на балансе компании РусГидро после строительства ГЭС в поселке Талакан в 300 км от китайской границы, продать невероятно сложно», — объясняет Константин Раев.  

В России часто законодательные инициативы выглядят привлекательно только на бумаге - на практике их реализация «хромает». Однако в случае с отчуждением непрофильных активов все работает с часовой точностью — рынок недвижимости не взорвался, реализованные активы развиваются, госкомпании получают дополнительную прибыль, а россияне действительно не замечают приватизации.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    Лучшее в Петербурге

    День полного снятия блокады Ленинграда 27 января: акции и концерты

    Дирижабли на Дворцовой, тот самый «победный салют», раздача 125 грамм хлеба, «Свеча памяти» и многое другое - как почтить память героев, рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.01.17
    Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля
    25.01.17
    ТОП развлечений Санкт-Петербурга для туристов зимой и летом
    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm