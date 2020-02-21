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Банк «Санкт-Петербург» выяснил, что 75% покупок по Единой карте петербуржца совершают женщины

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© Фото: Vsevolod Knyazev / flickr.com

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Самые популярные категории для трат по ЕКП – это «продуктовые магазины»/«супермаркеты» и «транспорт».

Банк «Санкт-Петербург» проанализировал траты по Единой карте петербуржца, чтобы выяснить портрет её держателей. На сегодняшний день банком принято около 120 тыс. заявлений на выпуск карт ЕКП.

Анализ базы держателей ЕКП показал, что сегодня каждый шестой активный пользователь карты работает в сфере медицины, так, банк «Санкт-Петербург» записал на карты ЕКП около 8 тыс. электронно-цифровых подписей, подавляющее большинство – для медиков.

Самые популярные категории для трат по ЕКП – это «продуктовые магазины»/«супермаркеты» и «транспорт» (2/3 клиентов используют карты в транспорте, причём, подавляющее большинство в метро). Наиболее популярной категорией транзакций по объёму платежей стала категория «продуктовые магазины», тогда как по количеству платежей лидирует «метро». 75% покупок по ЕКП совершают женщины.

Средний чек покупки в категории «Продукты» – 540 рублей, что соответствует стандартному чеку по банковским картам. При этом в категории «Общественный транспорт» средний чек значительно ниже среднего и составляет 36 рублей благодаря совместной акции правительства Петербурга и платёжной системы «Мир», в рамках которой именно столько стоит проезд в петербургском метро.

Во многих категориях трат лидируют торгово-сервисные предприятия, участвующие в программе лояльности ЕКП: «Пятёрочка» (лидирует среди продуктовых магазинов), аптечная сеть «Озерки» (среди аптек), сеть магазинов Kari (среди магазинов одежды и обуви), фотомаркет «Яркий» (среди услуг населению).

Единая карта петербуржца – это уникальное предложение на рынке банковских услуг Петербурга. Она объединяет в себе банковскую карту на базе платёжной системы «Мир», проездной билет, полис обязательного медицинского страхования и скидочную карту. Карта выпускается и обслуживается банком бесплатно, при этом она выгодна и удобна для клиента: например, стоимость проезда в петербургском метро по ЕКП на 19 рублей ниже стандартного тарифа.

На карту можно нанести фотографию владельца, его дату рождения, номер полиса ОМС и СНИЛС, а также записать усиленную квалифицированную цифровую подпись. За каждую покупку по карте начисляется до 5% бонусов от банка, которыми можно возместить покупки у партнёров программы лояльности «ЯРКО» – от АЗС до музеев. Кроме того, держатель карты участвует в программе лояльности от Национальной платёжной системы с начислением кэшбека за покупки.

Подробнее о Единой карте петербуржца на сайте банка: https://www.bspb.ru/retail/cards/ekp/?bspb_param=analytics-btn-ekp 

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