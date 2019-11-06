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Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильный банк для физических лиц

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© Фото: pixabay.com

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В обновлённой версии приложения появились самые актуальные функции, которые сделают жизнь клиентов проще и комфортнее.

Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильный банк на платформах iOS и Android. В обновлённой версии приложения появились самые актуальные функции, которые сделают жизнь клиентов проще и комфортнее.

Так, прямо в мобильном банке можно оформить кредитный лимит к дебетовой карте МИР, например, к зарплатной карте или к Единой карты петербуржца (ЕКП), а также к картам Travel. Таким образом, банк «Санкт-Петербург» предлагает не откладывать важные планы и покупки клиентам, которые регулярно выходят за рамки ежемесячного бюджета.

Запросить кредитный лимит, узнать одобренную сумму можно прямо в мобильном телефоне. Подключить затем одобренный кредитный лимит ко всем картам МИР, включая ЕКП, можно дистанционно, а по карте TRAVEL – только в отделении банка.

Ещё одно нововведение, которое было реализовано в мобильном приложении – возможность оформить страховой полис для путешественников. Теперь держателям карт «Яркая», «ЯСчитаю» и Travel, в пакет услуг которых входит страховая программа для путешественников, больше не нужно оформлять полис через контактный центр или в офисе. Эта опция теперь доступна прямо в мобильном телефоне: достаточно нажать на кнопку «Туристическая страховка», подтвердить написание имени и адрес электронной почты, и через несколько секунд полис будет доставлен. Если полис потерялся – его можно легко восстановить так же через электронные каналы.

«Сегодня мобильный и интернет-банки – важные, а иногда и главные, каналы взаимодействия банка с клиентом, поэтому мы уделяем особенное внимание развитию этого сервиса. Тенденция на расширение функционала мобильных и интернет-сервисов только усиливается, и сегодня мобильный банк превращается в универсальный инструмент, который позволяет решить практически все базовые задачи по управлению своими финансами. Для банка «Санкт-Петербург» развитие цифровые каналов – стратегическое направление, поскольку сегодня мы один из немногих банков в стране, чья деятельность наименее зависима от наличия в регионе физического офиса – более 90% операций наши клиенты проводят в онлайн-каналах. Для справки: более 50% клиентов банка «Санкт-Петербург» используют дистанционные каналы (интернет- и мобильный банки) – и это один их самых высоких уровней проникновения цифровизации среди российских банков», – отметила заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.

Более подробно ознакомиться с возможностями приложения можно здесь https://www.bspb.ru/retail/ibank/mobile/

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