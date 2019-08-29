ВТБ Факторинг обеспечил рост всего факторингового рынка СЗФО

По итогам первого полугодия 2019 года ВТБ Факторинг профинансировал компании СЗФО на общую сумму 57 млрд рублей, что в 2,4 раза больше показателя за аналогичный период 2018 года. Общее количество оплаченных поставок – 62,4 тыс. единиц. Таким образом, компания внесла основной вклад в развитие факторингового рынка Северо-Западного федерального округа, который за последний год вырос на 25%.

Наибольшая доля сделок пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией.

«ВТБ Факторинг является лидером рынка факторинга в Петербурге и Северо-Западном федеральном округе с долей более 50% по портфелю уступленных требований. За прошедший год именно благодаря нашей компании суммарный портфель регионального рынка факторинга вырос более чем на 12,5 млрд рублей. Мы продолжаем активно улучшать наши продукты и сервисы в рамках стратегии группы ВТБ», – комментирует результаты полугодия Андрей Голованев, вице-президент, директор руководитель дирекции продаж «Северо-Запад» компании ВТБ.

Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.

ВТБ Факторинг оказывает весь спектр услуг в рамках финансирования коммерческой задолженности компаний через собственные представительства в 15 регионах страны и сеть отделений банка ВТБ. Представительство ВТБ Факторинг в Северо-Западном федеральном округе находится в Петербурге.