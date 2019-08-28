  • 28 Август 2019
USD 16.08.2019 65.8907 +0.6875
USD ММВБ 12:21 66.6956  
EUR 16.08.2019 73.4550 +0.5513
EUR ММВБ 12:21 73.9467  
Нефть($) 28.08.2019 60.19 +0.58
Нефть(p) 28.08.2019 3965.96 +79.20

ВТБ кредитует ГК «Ленстройтрест» на 650 млн рублей

Автор:


© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

Темы дня

Банк открыт к партнёрству с застройщиками во всех регионах России.

ВТБ открыл кредитную линию ГК «Ленстройтрест» в размере 650 млн рублей сроком на два года. Заёмные средства предоставляются для финансирования строительства третьей очереди жилого квартала «Янила» в Ленобласти.

«Банк ВТБ принимает активное участие в поддержке кредитования девелоперов. Мы открыты к партнёрству с застройщиками во всех регионах России. Глубокое понимание отраслевой специфики и клиентоориентированный подход наших специалистов позволяют нам предлагать бизнесу эффективные решения для реализации проектов в условиях реформы строительной отрасли», − прокомментировал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

«В лице банка ВТБ наша компания приобрела надёжного финансового партнера. Мы планируем сотрудничать не только по проекту «Янила Драйв», но и по будущим объектам, которые будут реализовываться с использованием эскроу-счетов», − отметила Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест».

ЖК «Янила» − проект комплексного освоения территории в посёлке Янино Всеволожского района Ленобласти. Сдача корпусов третьей очереди проекта («Янила Драйв») запланирована на третий квартал 2020 года. Общая площадь объекта составит более 40 тыс. кв. м.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    От дорогой гостиницы до коммуналок: история дома Перцова на Лиговском проспекте

    Сто лет назад дом у Московского вокзала считали одним из самых красивых в Петербурге. Сейчас его жители жалуются на состояние здания, которое давно не приводили в порядок.

    читать далее →

    Блюдо гурманов: где в Петербурге отведать устриц

    В Северной столице можно попробовать устрицы, которые будут не менее вкусными, чем в других странах.

    читать далее →

    Сделайте погромче: где в Петербурге продают виниловые пластинки

    Стриминг-сервисы вроде «Яндекс.Музыки» или Apple Music превратились в самый удобный способ слушать любимые песни. Но старый добрый винил никуда не исчез, и его легко можно купить в петербургских магазинах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.08.19
    Что собой представляют вискозиметры?
    15.08.19
    Воздушные шары с логотипом в Москве как лучший метод заявить о своей компании
    14.08.19
    Защита от DDOS-атак для вашего бизнеса
    12.08.19
    Почему каждой женщине нужно делать УЗИ малого таза 1 раз в год
    08.08.19
    Lenovo, Huawei и другие производители смартфонов
    06.08.19
    Несколько слов о новой серии кабельных лотков производства «КМ-профиль» серии PLUS
    05.08.19
    Музыка – важная часть жизни человека
    31.07.19
    Функции трапа

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram