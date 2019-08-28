ВТБ кредитует ГК «Ленстройтрест» на 650 млн рублей

ВТБ открыл кредитную линию ГК «Ленстройтрест» в размере 650 млн рублей сроком на два года. Заёмные средства предоставляются для финансирования строительства третьей очереди жилого квартала «Янила» в Ленобласти.

«Банк ВТБ принимает активное участие в поддержке кредитования девелоперов. Мы открыты к партнёрству с застройщиками во всех регионах России. Глубокое понимание отраслевой специфики и клиентоориентированный подход наших специалистов позволяют нам предлагать бизнесу эффективные решения для реализации проектов в условиях реформы строительной отрасли», − прокомментировал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

«В лице банка ВТБ наша компания приобрела надёжного финансового партнера. Мы планируем сотрудничать не только по проекту «Янила Драйв», но и по будущим объектам, которые будут реализовываться с использованием эскроу-счетов», − отметила Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест».

ЖК «Янила» − проект комплексного освоения территории в посёлке Янино Всеволожского района Ленобласти. Сдача корпусов третьей очереди проекта («Янила Драйв») запланирована на третий квартал 2020 года. Общая площадь объекта составит более 40 тыс. кв. м.