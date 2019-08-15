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ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета зернового трейдера Мирогрупп

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© Фото: mgresources.ru

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Мирогрупп Ресурсы является одним из лидеров зернового бизнеса России.

Банк ВТБ приобрел 70% в капитале компании Мирогрупп Ресурсы. Мирогрупп Ресурсы является одним из лидеров зернового бизнеса России. Компания имеет разветвленную сеть региональных представительств, долгосрочные партнерские отношения с сельхозпроизводителями от небольших фермерских хозяйств до агрохолдингов федерального уровня, инфраструктурными предприятиями и компаниями.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, сказал: «Покупка Мирогрупп является важным шагом в реализации стратегии ВТБ на зерновом рынке. Данная транзакция позволит нам добиться прозрачного ценообразования на зерно на внутреннем рынке Российской Федерации и обеспечить поддержку в организации биржевой торговли. За счет формирования трейдинговой и логистической инфраструктуры банк сможет продавать качественное зерно на международных рынках напрямую конечным потребителям. Такая система позволит снизить риски для всех участников и будет способствовать более эффективной работе с экспортерами, производителями и инфраструктурными компаниями».

Андрей Долуда, совладелец Мирогрупп Ресурсы, отметил: «Участвуя в новом проекте с группой ВТБ, мы получаем возможность взаимодействовать с производителями, минуя посредников. Используя сформированную ВТБ инфраструктуру, мы сможем синхронизировать все элементы торгового цикла, в том числе создавая новые технологические схемы управления экспортной логистикой».

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