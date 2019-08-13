Банк «Санкт-Петербург» выдаст 1.9 млрд рублей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Лучшее в Петербурге

Сделайте погромче: где в Петербурге продают виниловые пластинки

Стриминг-сервисы вроде «Яндекс.Музыки» или Apple Music превратились в самый удобный способ слушать любимые песни. Но старый добрый винил никуда не исчез, и его легко можно купить в петербургских магазинах.

Самый центральный в Петербурге: история Итальянского моста через канал Грибоедова

Почему Итальянский мост стал прорывом, сколько мог стоить проход по нему и откуда взялось название переправы.

Где в Петербурге подают крабов

«Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места города на Неве, где можно попробовать крабов в любом виде и другие морепродукты.