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Банк «Санкт-Петербург» выдаст 1.9 млрд рублей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

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© Фото: pixabay.com

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Кредитные средства будут направлены на пополнение оборотных средств предприятия.

Банк «Санкт-Петербург» признан победителем открытого конкурса на заключение кредитного договора с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Банк предложил наиболее привлекательную процентную ставку по сравнению с другими банками-участниками конкурса.

Срок кредитования – 2 года, объем кредита – 1,9 млрд рублей. Кредитные средства будут направлены на пополнение оборотных средств предприятия.

«Мы рады продолжению многолетнего эффективного взаимодействия с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – предприятием, без которого невозможно представить жизнь Северной столицы, её экологическую безопасность и дальнейшее развитие территорий», – отметил заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.

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