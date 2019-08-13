ВТБ Лизинг на четверть нарастил объемы нового бизнеса по автотранспорту

ВТБ Лизинг в первом полугодии 2019 года увеличил объёмы нового бизнеса по автомобильному транспорту на 26% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Чистые инвестиции в лизинг (NIL) по данному направлению составили 16,5 млрд рублей.

Наибольшим спросом лизинг автомобилей пользовался в Москве, Петербурге и Краснодаре. При этом самыми популярными моделями коммерческого сегмента за прошедшие шесть месяцев стали Lada Largus, Ford Transit, УАЗ Profi. Среди легкового транспорта – Lada Vesta, Kia Rio, Volkswagen Polo. В сегменте бизнес-класса отмечен интерес к Toyota Camry, Kia Optima, Volkswagen Tiguan. Среди премиум-автомобилей популярность у клиентов завоевали Range Rover, Land Cruiser Prado, BMW X5.

Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Приоритетом стратегии группы ВТБ является ориентация на потребности клиентов. Именно поэтому ВТБ Лизинг предлагает на рынке одну из самых широких продуктовых линеек для приобретения транспортных средств, спецтехники и оборудования. Автолизинг – динамично развивающийся сегмент. Росту спроса на него способствуют льготные программы Минпромторга, быстрое развитие услуг такси и каршеринга, а также снижение ключевой ставки Банком России. Только за первое полугодие ВТБ Лизинг заключил с клиентами более 13,8 тыс. новых договоров. Мы намерены и дальше активно развивать это направление, предлагая новые, в том числе цифровые сервисы».

Чистые инвестиции ВТБ Лизинг в новый бизнес по спецтехнике за январь-июнь увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 87%, до 875,5 млн рублей. Такому росту способствовала запущенная в России реформа по сбору и вывозу мусора, а также государственные субсидии рынка: большой объем сделок в этой сфере пришелся на мусоровозы. Кроме того, старт реализации национальных проектов на 2019-2024 гг. в сфере жилищного и автодорожного строительства обеспечил высокий спрос на строительную и специальную технику.

По сравнению с январем-июнем 2018 года объём переданного компаниям в лизинг железнодорожного транспорта вырос на 27,5%, до 28 млрд рублей. В первом полугодии был реализован ряд крупных сделок по новому и б/у подвижному составу. ВТБ Лизинг, как один из лидеров в данном сегменте, участвовал в целом ряде сделок как с ключевыми, так и с новыми клиентами.