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ВТБ Капитал Инвестиции запустил пилотный проект инвестиционного VR-консультанта в офисах‎ банка ВТБ

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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На данный момент услуга доступна в трех офисах Москвы и двух Петербурга.

ВТБ начал тестирование технологии инвестиционного VR-консультирования в своих офисах. Сервис предоставляет информацию о работе мобильной платформы «ВТБ Мои Инвестиции» и раскрывает преимущества вложений в ценные бумаги и другие финансовые инструменты. На данный момент услуга доступна в трех офисах Москвы и двух Петербурга с обслуживанием в формате «Привилегия».‎ В ближайшее время планируется запустить её ещё в пяти отделениях в регионах.

Через очки виртуальной реальности клиенты увидят, каких результатов можно добиться при работе с инвестплатформой. VR-консультант при этом расскажет, куда можно вложить средства и какие существуют риски. Он же предложит поставить финансовую цель, например, накопить на образование ребенка, и смоделирует способы ее достижения за счет грамотного инвестирования. К примеру, как‎ вложив 100 тыс. рублей, при определенной стратегии можно через 15 лет получить до 935 тыс. рублей.

«Стратегические приоритеты ВТБ – цифровизация и клиентоориентированность. Созданный VR-консультант и платформа «ВТБ Мои Инвестиции» – яркие примеры продуктов, ориентированных на потребности инвесторов и применение новейших технологий. Оборот мобильной платформы в настоящее время уже превышает 1,2 трлн рублей. Запуская модель виртуальной реальности, мы не просто предлагаем отдельные облигации, акции или другие инструменты. Мы хотим сформировать у клиентов осознанный подход к инвестициям и целеполаганию», – прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

«ВТБ Мои Инвестиции» – платформа для удобного доступа к инвестициям. С ее помощью можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту, фонды и более 3500 инструментов, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения биржевых котировок. Пользователям всегда доступны свежие новости и эксклюзивные аналитические материалы от‎ команды ВТБ Капитал, признанной №1 в России по версии международного сообщества Institutional Investor.

В приложение также интегрирован сервис робоэдвайзор. Он определяет инвестиционный профиль пользователя, предоставляет рекомендации по портфелю ценных бумаг, отслеживает его состояние в режиме реального времени и в случае необходимости выдает советы по ребалансировке.

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