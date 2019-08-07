В первом полугодии 2019 года розничный кредитный портфель ВТБ в Петербурге и Ленобласти достиг 248 млрд рублей, рост с начала года составил 11%. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в среду Сергей Кульпин, начальник управления розничных продаж в Петербурге и Ленобласти – вице-президент ВТБ.

За первые шесть месяцев 2019 года банк нарастил объем продаж кредитных продуктов до 62,7 млрд рублей, на 20% увеличив результат за аналогичный период прошлого года. Ипотечный портфель ВТБ на 1 июля приблизился к 131,6 млрд рублей (+11% с начала года). Объём ипотечных продаж в первом полугодии увеличился на 16%, до 27,4 млрд рублей. Кроме того, портфель кредитов наличными с начала года вырос на 12%, до 95,6 млрд, автокредитов − составил 10,1 млрд рублей.

Ресурсный портфель банка с учётом инвестиционных продуктов в Петербурге и Ленобласти достиг 464,5 млрд рублей, рост с начала года − 9%. Объём привлеченных средств превысил 388,5 млрд. Портфель инвестиционных продуктов увеличился в полтора раза, до 76 млрд рублей.

«В первом полугодии мы нарастили объемы кредитования и усилили позиции на рынке привлечения средств. Нам удалось существенно повысить уровень удовлетворенности клиентов обслуживанием в ВТБ − для нас это один из ключевых показателей в рамках стратегии розничного бизнеса банка. До конца года мы также планируем усиленно развивать продуктовые направления и предлагать в качестве услуг банка новые цифровые сервисы», − отметил Сергей Кульпин.

В рамках цифровизации процессов, одного из стратегических направлений развития бизнеса группы, ВТБ запустил во втором квартале новый формат обслуживания − проект безбумажных офисов. В таких офисах клиенты заверяют документы электронной подписью в мобильном приложении. Технология реализована в семи петербургских отделениях. До конца года она будет доступна во всей сети.

ВТБ продолжил расширять сеть отделений в Петербурге и Ленобласти. В июне в Невском районе открылся 97 офис банка. До конца года новые офисы будут открыты в Приморском районе и городе Всеволожск.

В мае ВТБ приступил к выдаче Единой карты петербуржца в своих отделениях во всех районах Петербурга. На сегодняшний день банк принял 40 тыс. заявлений на выпуск ЕКП.