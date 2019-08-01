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ВТБ снижает ставки по ипотеке

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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По итогам первого полугодия ВТБ заключил 124 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 303 млрд рублей.

С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 п.п. Максимально выгодные ценовые параметры доступны клиентам в рамках программы «Больше метров – ниже ставка»: кредит можно оформить под 9,2% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,7%.

Помимо новых условий клиентам, получающим ежемесячные зачисления на счет, в рамках стандартных программ банка доступны дополнительные дисконты в размере 0,3 п.п., для участников программы «Люди дела» – до 0,4 п.п. Активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заёмщик» – до 0,6 п.п. Также семьи с двумя и более детьми могут оформить в ВТБ кредит или рефинансировать ранее полученный под 5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой».

«Согласно новой стратегии ВТБ, основной задачей для нас является создание продуктов и сервисов, наибольшим образом отвечающих потребностям наших клиентов. Мы всегда делаем все возможное для того, чтобы ценовые параметры по ипотеке были еще доступнее для заемщиков. ВТБ считает задачу по снижению ипотечных ставок социально важной, поскольку наличие комфортного жилья является одним из основных условий для развития семьи», – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.

По итогам первого полугодия ВТБ заключил 124 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 303 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж увеличился на четверть. Ипотечный портфель банка вырос на 9,3% и на 1 июля превысил 1,53 трлн рублей.

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