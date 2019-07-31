Банк «Санкт-Петербург» принял решение об обратном выкупе акций

31 июля 2019 года состоялось очередное заседание наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором было принято решение о приобретении размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций банка в количестве 12 000 000 штук по цене приобретения одной акции 53,5 рубля. Срок для подачи заявлений о продаже акций банка: с 6 сентября 2019 года по 7 октября 2019 года.

Это решение стало ещё одним шагом в рамках плана мероприятий по повышению цены акций наряду с утвержденной в 2018 году обновленной Дивидендной политикой и проведенным в 2018 году обратным выкупом акций.

Также Наблюдательный совет утвердил корректировку стратегии развития банка 2018-2020. В рамках утвержденного документа были определены дополнительные стратегические цели банка:

1. Стать лучшим частным банком для корпоративных клиентов в регионах присутствия.

2. Стать одним из лидеров рынка по доле онлайн-продаж и онлайн-операций, оставаясь наиболее эффективным цифровым классическим российским банком.

3. Стать одним из лидеров рынка по ВЭД.

Стратегия также предусматривает поддержание рыночных темпов роста по всем сегментам кредитования, что предполагает среднегодовой прирост кредитного портфеля банка на 10%.