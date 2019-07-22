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ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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По итогам пилота принято решение о внедрении 15 АДМ в сети АШАН в Москве.

Банк ВТБ и АШАН успешно завершили пилот по использованию автоматической депозитной машины (АДМ) для онлайн-инкассации выручки компании. По итогам пилота принято решение о внедрении 15 АДМ в сети АШАН в Москве.

Использование АДМ позволило компании в 1,5 раза сократить расходы на инкассацию и обеспечить онлайн зачисление выручки на счет. Кроме того АДМ имеет ряд существенных преимуществ перед классической инкассацией, в том числе возможность сдавать наличные денежные средства в любое удобное время в режиме 24/7 и сократить количество заездов инкассаторской машины.

Начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов Департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев отметил: «ВТБ активно сотрудничает с компанией АШАН на протяжении многих лет. Реализуя проект по самоинкассации, мы ставили перед собой цель предложить высокотехнологичный продукт, сократить расходы компании на инкассацию и минимизировать риски, связанные с работой с наличными денежными средствами. Инновационный проект с использованием АДМ стал ключом к успеху в достижении поставленной цели».

Финансовый контролер АШАН Ритейл Россия Ольга Чудина отметила: «За время пилота мы убедились, что АДМ, помимо онлайн зачисления выручки, имеет ряд других преимуществ перед классической инкассацией: она удобна в использовании, осуществляет онлайн-проверку подлинности купюр, значительно экономит время кассира на обработку наличности в магазине. На текущий момент мы приняли решение о масштабировании проекта на другие магазины сети».

АШАН Ритейл Россия – крупная торговая сеть, работающая на российском рынке с 2002 года. На сегодняшний день АШАН Ритейл Россия – это 314 магазинов четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата «у дома». В компании работает более 41 тыс. человек. АШАН Ритейл Россия входит во французскую корпорацию Auchan Holding, одного из мировых лидеров розничных сетей.

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