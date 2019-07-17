Банк «Санкт-Петербург» выдаст 10.5 млрд рублей «Группе ЛСР»

Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили три генеральных кредитных соглашения, в соответствии с которыми банк выделит в общей сложности 10.5 млрд рублей на финансирование текущей деятельности предприятий группы.

В рамках соглашений ПАО «Группа ЛСР» сможет воспользоваться кредитными средствами на сумму 5 млрд рублей, ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» – 5 млрд рублей и АО «ЛСР. Базовые» – 500 млн рублей. Финансирование предоставляется на 3 года.

«Группа ЛСР» – один из крупнейших застройщиков и производителей строительных материалов в России. Бизнес группы сконцентрирован в Петербурге, Ленобласти, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.

«ЛСР» – наш многолетний партнер. Банк предоставляет предприятиям группы как кредитные, так и расчетные услуги. Специализированные отраслевые департаменты, существующие в банке, в том числе Департамент отрасли строительного комплекса и недвижимости, обеспечивают высочайшее качество услуг, доскональное понимание и нацеленность на абсолютное удовлетворение потребностей, что, безусловно, высоко ценится нашими клиентами», – говорит заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.