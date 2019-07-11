Розничные клиенты впервые смогут покупать валюту онлайн по зафиксированному курсу

Банк «Санкт-Петербург» запустил уникальный сервис «Биржевой мост», позволяющий клиентам-физическим лицам покупать и продавать 14 валют в режиме онлайн по зафиксированному курсу. На сегодняшний день новый сервис не имеет аналогов среди действующих предложений для розничных клиентов.

В рамках сервиса «Биржевой мост» клиент получает возможность покупать и продавать валюту с отложенной датой расчетов при внесении 10-12% от будущей суммы операции. При этом на сумму обеспечительного взноса банк будет производить начисление и ежемесячную выплату процентов (ключевая ставка ЦБ-3%), а горизонт планирования удобной даты расчетов в будущем составит 365 дней.

Конверсионные операции с обеспечительным взносом для клиентов-физических лиц будут особенно востребованы в период летних отпусков. Новый сервис не требует каких-либо особых знаний и подходит как для клиентов, которые раз в год покупают валюту для отпуска, так и для тех, кто стремится защититься от нестабильности на валютном рынке или зарабатывать на изменении курсов.

«В банке «Санкт-Петербург» число контактов с клиентами в дистанционных каналах за 2016-2018 годы удвоилось – до 6 млн раз в месяц, при этом доля платежей онлайн достигла 80%, а доля открытия вкладов онлайн - 70%. В стратегии банка цифровизация является одним из приоритетов: банк намерен к 2022 году довести долю онлайн бизнеса до 90%», – отметила Оксана Сивокобильска, заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург».

Чтобы воспользоваться новым сервисом, клиенту необходимо открыть счет онлайн в любой из возможных валют, выбрать приемлемый для себя курс и зафиксировать его в дату заключения договора купли-продажи безналичной валюты, внеся обеспечительный взнос. В дату расчетов клиент обеспечивает сумму сделки на счете, получает валюту по зафиксированному курсу и обеспечительный взнос с начисленными на него процентами. Также сервис позволит задавать желаемое значение курса и устанавливать дату, до которой должна совершиться сделка. Если в обозначенный период времени заданный курс достигается, то валюта покупается/продается.