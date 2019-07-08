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ВТБ увеличивает свою долю в Группе ПИК до 23,05%

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© Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»

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Банк рассматривает покупку акций ПИК как среднесрочную финансовую инвестицию с высоким потенциалом роста.

ВТБ сообщает об увеличении своей доли в структуре акционерного капитала ПАО «Группа Компаний ПИК». Группа ВТБ приобретает у Сергея Гордеева, контролирующего акционера компании, 15,48% акций ПИК из расчета их текущей рыночной стоимости на Московской Бирже. После сделки доля Сергея Гордеева составляет 59,15% акций, доля группы ВТБ – 23,05% акций.

Устойчивая положительная динамика сильных операционных и финансовых показателей, технологическое лидерство, проприетарные IT-решения, активное развитие новых комплиментарных направлений – экосистема жилья (ПИК-Аренда, ПИК-Брокер, ПИК-Ремонт) – и B2B сервисы (ПИК-Франшиза), по мнению ВТБ, создают надежную базу для дальнейшего роста доли рынка и бизнеса ПИК.

Несмотря на рост капитализации компании с момента изменений в акционерной структуре «Группы Компаний ПИК» в середине 2017 года более чем на 25%, акционеры и менеджмент компании считают, что цена акций ПИК по-прежнему не в полной мере отражает ее фундаментальную стоимость и сохраняет дальнейший потенциал роста. По нашему мнению, компания нацелена на дальнейшее поддержание открытых и прозрачных отношений с инвесторами и сохранит курс на укреплении своего публичного статуса, продолжая развитие на рынках капитала в соответствии с принятой в 2017 году стратегией. С того момента компания приняла новую дивидендную политику, возобновила дивидендные выплаты, снизила стоимость долга и оптимизировала его структуру.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил: «ВТБ рассматривает покупку акций ПИК как среднесрочную финансовую инвестицию с высоким потенциалом роста, и наши ожидания на сегодня оправдались. Группа ПИК демонстрирует стабильно растущие финансовые результаты, что подтверждает высокий профессионализм команды менеджмента, технологическое лидерство и устойчивость бизнес-модели. Мы отмечаем успешную адаптацию компании к новым законодательным требованиям и считаем, что изменившееся регулирование создает дополнительные предпосылки для увеличения рыночной доли Группы ПИК и роста стоимости бизнеса для акционеров. Дополнительные возможности роста эффективности мы также видим в активно разрабатываемых и внедряемых инновационных цифровых сервисах, предоставляемых клиентам ПИКа».

Сергей Гордеев, Президент и Председатель Правления ПИК, отметил: «В 2017 году ПИК успешно прошел поворотный момент в своей инвестиционной истории. Был проведен ряд позитивных корпоративных изменений, которые позволили финансово укрепить компанию. Тогда же группа ВТБ вошла в акционерный капитал ПИК и стала портфельным инвестором. По прошествии двух лет я рад отметить тот факт, что компания демонстрирует стабильно растущие сбалансированные операционные и финансовые результаты, четко следует принятой стратегии работы на рынках капитала, и наши успехи высоко оценивают все участники инвестиционного сообщества. Решение ВТБ об увеличении доли – это не только индикатор привлекательности нашего бизнеса и отрасли в целом, но также и подтверждение высокого потенциала дальнейшего роста рыночной стоимости компании. Данная сделка позволит нам еще больше укрепить стратегическое партнерство с ВТБ – одним из лидеров финансового сектора России».

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