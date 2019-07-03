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ВТБ получил три награды Visa Global Service Quality

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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По итогам 2018 года ВТБ удостоен награды в номинации «За высокое качество предоставляемых услуг».

Банк ВТБ стал победителем в трех номинациях премии Visa Global Service Quality Performance Awards, учрежденной платежной системой Visa. Для банка это уже не первая победа в данном конкурсе.

По итогам 2018 года ВТБ удостоен награды в номинации «За высокое качество предоставляемых услуг», войдя в число мировых лидеров как банк с наименьшим количеством мошеннических операций по платежным картам Visa. Международные эксперты также отметили рекордные результаты банка по уровню одобрения транзакций по картам Visa, где ВТБ удерживает лидирующие позиции на протяжении уже нескольких лет. В результате ВТБ стал победителем еще в двух категориях: «Самый высокий уровень одобрения транзакций без физического использования карты» и «Самый высокий уровень одобрения международных транзакций в торгово-сервисных предприятиях».

Валерий Чулков, член правления ВТБ, отметил: «Согласно стратегии банка, главный критерий в нашей работе – клиентоориентированность и развитие цифровизации. Мы стремимся к тому, чтобы нашей банковской картой можно было безопасно пользоваться круглосуточно в любом удобном месте. Для этого мы внедрили нейросетевую онлайн-систему мониторинга операций. Это принципиально новый инструмент предотвращения мошеннической активности, который помимо возможности принимать решение по операции за доли секунды, обладает самообучающимся модулем, способным производить необходимые вычисления по оценке риска гораздо быстрее рядового специалиста».

Премия Visa Global Service Quality Performance Award была учреждена в 1992 году и присуждается финансовым учреждениям и процессинговым компаниям по всему миру за высокое качество услуг, предоставляемых держателям карт Visa и торгово-сервисным предприятиям. Награды ежегодно удостаиваются лучшие банки-эмитенты пластиковых карт и процессинговые компании по результатам эффективности работы за год. Все номинанты оцениваются по количественным и качественным показателям.

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